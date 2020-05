Corona-Konzert: „Mannschaft“ spielt in reduzierter Besetzung

Bergedorf. Sie machen Musik mit Leidenschaft, seit sie Teenager sind, spielen seit Jahrzehnten zusammen und haben sich 2008 noch einmal neu erfunden. Die Deutschpop-Band „Mannschaft“ spielt heute im Videostream live aus dem „Club am Donnerstag“ im Happy Billard. Allerdings nicht in der gewohnten Vierer-Formation. Die Corona-Einschränkungen und Vorgaben unseres Online-Kultur-Festivals schränken auch die Band ein. Sänger „Zucker“ (Sören Wandel) wird abwechselnd mit „Olaf Berlin“ (Olaf Pilzecker) an der Akustik-Gitarre und AIS (Björn Berndt) an der E-Gitarre als Duo auf der Bühne stehen.

Auf dem Programm stehen eigene Deutschpop-Songs in facettenreichem Sound, mit eingängigen Melodien, einem relaxten Beat und wechselweise sanften, sowie kraftvollen Rockelementen.

Mit dem Streaming-Konzert meldet sich auch der „Club am Donnerstag“ zurück. Da dort normalerweise vor allem internationale Musiker und Bands auftreten, hat Corona die Veranstaltungsreihe jäh gestoppt. Nun also erstmal virtuell: Ab 20.15 Uhr auf bergedorfer-zeitung.de.