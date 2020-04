20.15 Uhr Livestream: Wir öffnen die Musical-Bühne für euch

Zollenspieker. „Voll dabei“ nennen Katrin Redepenning und Jürgen Strohschein ihr Programm, das sie heute um 20.15 Uhr im Rahmen des Online-Kultur-Festivals „Bühne frei – live dabei!“ im Zollenspieker Fährhaus per Videolivestream präsentieren. Beide sind seit Jahren fest in der Musicalszene verankert, singen in Theatern aber auch auf Firmen- und Privatveranstaltungen Stücke aus bekannten Musicals, Schlager, Chansons oder Operetten-Melodien.

„Wir kommen aus einer sehr guten Auftragslage und wurden – wie so viele Sänger und Künstler – durch die Coronakrise zum Stillstand gezwungen“, sagt Katrin Redepenning: „Sämtliche Engagements liegen derzeit auf Eis. Wir hoffen, dass wir bald auch wieder vor Publikum auftreten können.“

Den heutigen Livestream will das Duo nutzen, um auf die Situation aufmerksam zu machen und ein neues Präsentationsformat auszuprobieren: „Wir wollen das Publikum an Smartphones, Laptops oder Tablets mit viel Humor und schöner Musik unterhalten und eine Stunde mal von der anstrengenden Corona-Situation entführen.“

„Zu hören gibt es variantenreiche Musicalsongs: „Dabei lassen wir absichtlich besonders bekannte Lieder außer acht, die sonst häufig in anderen Formaten präsentiert werden“, so Redepenning und Jürgen Strohschein ergänzt: „Wir haben Soli und Duette ausgewählt, die uns ganz persönlich besonders am Herzen liegen.“ Ob lebhaft, lustig oder romantisch, die Sänger versprechen: „Es wird sicher ein sehr abwechslungsreicher Abend!“

Das Zollenspieker Fährhaus ist bereits zum zweiten Mal Gastgeber für unsere Online-Kulturreihe. Noch ist unklar, wann das Hotel wieder öffnen wird, endlich wieder Menschen am verwaisten Bartresen sitzen. Da sei die Aktion „Bühne frei – live dabei“ eine gute Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben, findet Geschäftsführerin Karoline Pospiech vom Fährhaus.

Los geht’s nach der Tagesschau um 20.15 Uhr live auf bergedorfer-zeitung.de.