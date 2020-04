Heute im Videostream: Pelle + Pack live aus der Lola

Lohbrügge. Fans lokaler Kleinkunst haben sich den Dienstag- und Donnerstagabend längst rot im Kalender markiert. Um 20.15 Uhr sendet euch unsere Zeitung jeweils variantenreiche Konzerte, Comedians oder Lesungen direkt per Video-Livestream nach Hause.

Heute tritt „Pelle + Pack“ mit eigenen Songs vor den Kameras in der Lola auf. Der Singer-Songwriter ist für Texte mit emotionaler Weite bekannt. Seine Lieder behandeln Gedanken zu Themen wie Liebe, Glaube und Gesellschaft und eignen sich gut als Gegenmittel zum Corona-Blues.

„Auf diesen Auftritt freue ich mich besonders – mit einer guten Mischung aus Lampenfieber und Euphorie“. Der Sänger und Musiker Pelle spielt am heutigen Dienstag bei unserem Online-Kultur-Festival live im Videostream aus der leeren Lola. Er steht dabei solo vor den Kameras. Der Künstlername „Pelle + Pack“ ist ein Verweis auf die vielen Menschen, die neben ihm aktiv an seiner Musik mitwirken. „Ich werde ein einmaliges Set aus Songs von meinem Album und weiteren Eigenkompositionen spielen. Musikalisch geht es in Richtung Folk und Blues.“

Nach dem Konzert mit Falk ist die Lola bereits zum zweiten Mal Gastgeber der Aktion „Bühne frei – live dabei!“. Geschäftsführerin Petra Niemeyer: „Wir wollen lokale Künstler unterstützen und unseren Besuchern nun Kultur direkt nach Hause senden.“

