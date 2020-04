Livestream: Klavierabend mit Malte Gohr (17) aus dem „Lui“

Bergedorf. Heute wird’s klassisch. Bislang sind wir mit unserem Online-Kultur-Festival durch die Bergedorfer Musikkneipen getourt - heute nun steht ein klassischer Klavierabend auf dem Programm: Ab 20.15 Uhr (nach der Tagesschau) übertragen wir den 17-jährigen Pianisten Malte Henrik Gohr im Livestream aus der leeren Aula des Bergedorfer Luisen-Gymnasiums.

Malte Gohr ist Schüler am „Lui“ und zugleich ein Ausnahmetalent an den schwarz-weißen Tasten. Bereits im Alter von fünf Jahren bekam er Klavierunterricht, gewann mit sieben den Schweizer Jugendmusikwettbewerb. Seitdem räumt er bei bundesweiten und internationalen Wettbewerben kräftig ab. Sonst spielt er vor großem Publikum in Laeiszhalle, bei Veranstaltungen der Chopin-Gesellschaft oder in der Elphi – und heute weiht er für Euch den neuen Konzertflügel am Luisen-Gymnasium ein.

„Ich spiele eine chronologische musikalische Reise von der Barockzeit bis in die Spätromantik“, verrät Gohr. „Alle meine Auftritte und Gruppenproben wurden abgesagt. Nun darf ich endlich wieder spielen, wenn auch ,nur’ vor virtuellem Publikum.“

Durch den Abend führt Johannes Rasch, Musiklehrer am „Lui“ und Leiter des Bergedorfer Jugendorchesters: „Corona hat das ganze Konzertleben der Schulen in Windeseile ausgebremst. Ein solcher Livestream ist eine großartige Möglichkeit für Musiker, ihr Können live und ungeschnitten zu präsentieren.“

Beide versprechen spannende Einblicke in die klassische Klaviermusik mit großer Varianz: Werke von Scarlatti, Hayden und Chopin mit Erklärungen, die auch Laien gut verstehen können. Also: Unbedingt reinklicken, um 20.15 Uhr, bergedorfer-zeitung.de .