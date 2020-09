Jugendliche fliehen vor Polizei und schmeißen Roller weg

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lauenburg. Die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg musste am vergangenen Sonntag gleich drei Mal ausrücken. Zunächst packte zwei Jugendliche am Sonntagnachmittag anscheinend das schlechte Gewissen: Als sie plötzlich hinter sich einen Streifenwagen bemerkten, bogen sie mit ihrem auffällig lilafarbenen Motorroller vom Glüsinger Weg in die Straße Kuhgrund ab. Dann warfen sie plötzlich ihr Gefährt mitten auf die Fahrbahn. Weiter ging es dann zu Fuß in Richtung Freibad.

Das Problem: Aus dem Motorroller trat Kraftstoff aus, der zum Teil in die Schächte der Kanalisation gelangte. Aus diesem Grund rückte die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg mit drei Fahrzeugen an. Das Benzin hatte sich über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Gefahrenstelle wurde von den Kameraden der Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut und vorsorglich die Abwasserschächte auf Schadstoffe kontrolliert.

Feuerwehr Lauenburg hilft Kollegen in Buchhorst

Am frühen Sonntagabend gegen 18 Uhr ging es für die Kameraden dann weiter: Sie wurden zu einer Gewässerverunreinigung gerufen. Ein Passant hatte der Leitstelle einen etwa 20 mal 20 Meter großen Ölfilm im Bereich des Hafens gemeldet. Mit einem Arbeit- sowie einem Rettungsboot wurde der gemeldete Bereich kontrolliert. Der kleine Ölfilm war in der Zwischenzeit soweit verflogen, dass ein Eingreifen seitens der Feuerwehr nicht mehr nötig war.

Beim dritten Einsatz des Tages gab es dann wieder mehr zutun: Gegen 20.45 Uhr drohte in der Dorfstraße in Buchhorst ein größerer Ast auf die Fahrbahn zu fallen. Die Kameraden aus Lauenburg unterstützten die Feuerwehr Buchhorst mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter. Mittels Motorsäge wurde die Gefahrenstelle beseitigt und nach einer halben Stunde konnte die Straße wieder freigegeben werden.