Betrunkener VW-Fahrer fragt Polizei nach dem Weg

Büchen. In der Nacht zum Montag haben Beamte der Polizeistation Lauenburg eher zufällig eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt. Aufgrund eines Reifenschadens befuhr ein 51-Jähriger gegen 00.20 Uhr mit seinem VW im Schritttempo und mit eingeschaltetem Warnblinklicht die L 205 in der Pötrauer Straße in Büchen. Als er plötzlich einen Streifenwagen hinter sich entdeckte, hielt der Hamburger an, um den Weg zu einer nahegelegten Tankstelle zu erfragen.

Autofahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass der VW Polo mit nicht zugelassenen, fremden Kennzeichen geführt wurde. Zudem nahmen sie beim Fahrer Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,79 Promille. Doch damit nicht genug: Der Hamburger besitzt keine Fahrerlaubnis. Nun muss sich der 51-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.