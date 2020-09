Der Kaiser steht endlich wieder unter Dampf

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lauenburg. Jetzt tönt die vertraute Pfeife wieder durch Lauenburg, denn der historische Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ steht endlich ordentlich unter Dampf. Bis zum letzten Moment hat die Crew um Kapitän Markus Reich gezittert, doch nach der Probefahrt am heutigen Freitag steht fest, dass die diesjährige Jubiläumssaison doch nicht ganz abgeschrieben werden muss. Vor genau 50 Jahren kam das Schiff von der Weser nach Lauenburg.

Markus Reich, Kapitän der "Kaiser Wilhelm"

Foto: Elke Richel / BGZ

Fast ein Jahr lang wurde das im Jahr 1900 gebaute Schiff auf der Lauenburger Hitzler-Werft auf Vordermann gebracht. Von diesem Sonnabend, 5. September, an dürfen auch wieder Fahrgäste an Bord. Die erste Fahrt nach Bleckede beginnt um 9 Uhr mit einem Zwischenstopp in Geesthacht. Gegen 15.30 Uhr legt der „Kaiser“ wieder in Lauenburg an seinem Anleger an der Elbuferpromenade an. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr eine vogelkundliche Tour durch die Elbtalaue.

