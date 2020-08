Neue Runde für geplante Waldkita in Lauenburg

Lauenburg. Ein paar Bäume, ein Bauwagen – und fertig ist der Waldkindergarten. Was so einfach klingt, erweist sich in Lauenburg als Dauerbrenner. Während der Sitzung am Dienstag, 8. September, beschäftigt sich der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Soziales, Jugend und Sport erneut mit diesem Thema. Hintergrund: Vor einem Monat hatte die Politik das geplante Projekt des Vereins Wabe mehrheitlich in die Warteschleife geschickt.

Bis 2030 fehlen in Lauenburg 70 Kita-Plätze

Eine der Fragen: Wie viele Kitaplätze braucht es für Lauenburg eigentlich? Eine Prognose aus dem vergangenen Jahr geht davon aus, dass nahezu alle Kinder den Kindergarten besuchen. Demnach müssten bis 2030 weitere 70 Plätze geschaffen werden. Allerdings: Am Glüsinger Weg soll eine neue Kita gebaut werden – ebenfalls durch den Verein Wabe. Dort sollen 180 Plätze entstehen. Mit der bestehenden Kita am Birnenweg wäre der Waldkindergarten die dritte Einrichtung des Trägers in Lauenburg.

„Wir möchten, dass auch andere Träger gefragt werden, ob sie sich die Einrichtung einer Waldkita vorstellen können“, monierte Martin Scharnweber (SPD), der einen entsprechenden Antrag formulierte: Demnach sollte die Verwaltung vorlegen, welche Kosten auf die Stadt bei der Einrichtung der Waldkita zukommen würden. Außerdem müsse deutlich werden, dass die Einrichtung befristet sei. Die Stadt soll Gespräche mit anderen Trägern führen, um deren Interesse zu ermitteln. Der SPD-Antrag wurde gegen die Stimmen der CDU mehrheitlich angenommen.

Haben auch andere Träger Interesse, eine Waldkita zu betreiben?

Im Ausschuss am 8. September legt die Verwaltung die Kostenrechnung vor. Demnach wäre die Einrichtung der Waldkita in Lauenburg ein gutes Geschäft: Personalkosten in Höhe 107.000 Euro jährlich stünden Fördermittel des Landes nach dem Standardqualitätskostenmodell in Höhe von 134.000 Euro sowie 31.000 Euro an Elternbeiträgen gegenüber. Auch die Befristung ist nunmehr festgeschrieben. Die Einrichtung eines Waldkindergartens im Lauenburger Schulwald ist bis zum 31. Juli 2023 vorgesehen.

Aus der neuen Vorlage geht allerdings nicht hervor, ob die Verwaltung auch mit anderen Trägern über ihr Interesse an einer Waldkita gesprochen hat. „Ich gehe davon aus, dass darüber von der Verwaltung mündlich berichtet wird“, sagt Martin Scharnweber.

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses beginnt um 19 Uhr im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule. Zu Beginn gibt es eine Einwohnerfragestunde.