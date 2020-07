Mit der Kamera an Bord des Binnenschiffes „Glück Auf“

Lauenburg. Aus der Großstadt an Bord eines Binnenschiffes auf der Elbe und dem Elbe-Lübeck-Kanal: Die Berliner Fotografin Solveig Faust hat Harald Hammer und seinen Sohn Timo bei der Arbeit mit der Kamera begleitet.

Die „Glück Auf“ ist das letzte Kiesschiff, welches täglich Kanal und Elbe bis Hamburg befährt. Es holt Kies von den verschiedenen Gruben und bringt es zum Betonwerk in Hamburg. Harald Hammer fährt diese Tour seit über 30 Jahren. Er übernahm das erste Schiff von seinem Vater, der diese Strecke ebenfalls viele Jahrzehnte fuhr. Seit ein paar Jahren begleitet ihn sein ältester Sohn Timo auf der Elbe. Der jüngere Sohn fährt einen Tanker auf dem Rhein. Wie lebt man auf einem Schiff, welches Tagewerk bestimmt den Ablauf? Mit diesen Fragen hat sich die Berlinerin auf den Weg in den Norden gemacht.

Mit der Kamera an Bord des Binnenschiffes

Täglich bringt das Binnenschiff „Glück Auf“ Kies aus verschiedenen Gruben in das Hamburger Betonwerk.

Foto: Solveig Faust / BGZ / Elke Richel

„Ich bin an Bord gegangen und habe insgesamt vier Tage lang mit auf dem Schiff gelebt“, erzählt sie. Dabei hat sie nicht nur die knochenharte Arbeit der Binnenschiffer mit der Kamera festgehalten, sondern auch die, je nach Tageszeit, wechselnden Farben des Flusses. „Die gewaltige Elbe und der ruhige Kanal, dazwischen liegen Welten“, hat sie festgestellt. Nicht nur die Landschaft änderte sich auf der kurzen Strecke, sondern auch die Farben und Gerüche. „Und dann der krasse Gegensatz von der Ruhe an den Ufern des Kanals und dem Lärm, der mitunter an Bord herrscht.“

Alle diese sinnlichen Eindrücke meint man in ihren Bildern wahrzunehmen. Entstanden ist eine Fotoserie, die der harten Arbeit der Binnenschiffer die Schönheit der Natur entgegensetzt. Die dokumentarische Serie „Glück Auf, Elbschiffer unterwegs“ zeigt den Alltag der Schiffer, die gewaltige Flusslandschaft Elbe, den über hundert Jahre alten Elbe-Lübeck-Kanal. Der Betrachter der Fotos erhält einen Eindruck vom Leben der Familie Hammer, deren Schiff Arbeits- und Lebensort gleichzeitig ist.

Die Fotografin Solveig Faust und ihr Arbeitsumfeld

Fotografin Solveig Faust lebt und arbeitet in Berlin.

Foto: privat / BGZ / Elke Richel

Wenn alles klappt, werden die Arbeiten der Berliner Fotografin bald im Elbschifffahrtsmuseum zu seinen sein. „Derzeit arbeiten wir daran, den Bildern einen würdigen Rahmen zu verleihen“, sagt Museumsleiter Dr. Jörn Bohlmann. Das übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, denn zunächst müssen Bilderrahmen für die Fotos angeschafft werden. „Die können wir leider nicht mal eben so kaufen, denn das geben unsere Mittel nicht her“, sagt Bohlmann. Noch eine Idee des Museumschefs: „Wir würden gern einen Katalog zu der Ausstellung erarbeiten, um die Aufnahmen mit Zahlen und Fakten zu ergänzen.“ Bohlmann hofft nun auf Sponsoren für das Projekt und hat sich bereits auf die Suche gemacht.

Solveig Faust wurde 1970 in Kleinmachnow bei Potsdam geboren. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Sie ist Mitglied der Gesellschaft für Humanistische Fotografie und Mitglied des Kollektivs CameraD. Seit 2015 ist sie in zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen beteiligt oder bringt eigene Projekte auf den Weg. Oft sind es Menschen in ihrem Arbeitsumfeld, die ihr Interesse wecken, aber auch stimmungsvolle Naturaufnahmen. Daraus entstehen Dokumentationen, die beide Themen vereinen – so wie im Falle der Schifferfamilie Hammer.