In Schnakenbek können Sie selbst Heidelbeeren pflücken

Schnakenbek/Lauenburg. In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie alles ein wenig anders, so auch auf dem Heidelbeerhof Pehmöller in Schnakenbek bei Lauenburg. Seit Anfang der Woche ist die Selbstpflücksaison wieder eröffnet, aber auch für diejenigen, die nicht so gern auf den Feldern unterwegs sind, besteht die Möglichkeit, die kleinen Vitaminbomben im Open-Air-Hofladen zu kaufen. Hofbesitzer Christian Pehmöller hat mehr als eine Woche an einem neuen Verkaufsstand aus Holz gebaut, der sogar eine Überdachung hat. So soll das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten werden.

Beim Betreten des großen Heidelbeerhofes an der Krüzener Weg 1 fällt der neue Hofladen unter freiem Himmel sofort ins Auge. Ein blauer Pavillon, passend zu den blauen Heidelbeeren, macht auf den Verkaufstresen aufmerksam, auf dem mehrere Schalen voller Heidelbeeren sowie verschiedene Marmeladen, Eier-Pakete und Säfte stehen. Auch Plexiglasscheiben gibt es hier. Ebenso gelten die 1,5 Meter Abstand. Und ganz rechts am Tresen steht die große Waage, mit der die selbst gepflückten Heidelbeeren abgewogen werden.

Ein Schild verrät den aktuellen Preis: 6,25 Euro pro Kilogramm. Christian Pehmöller freut sich, dass die neue Saison begonnen hat und sagt: „ Endlich geht es wieder los. Wir schreiben jeden Tag auf eine Tafel, welche Reihen heute zum Pflücken bereit stehen.“ Insgesamt baut Pehmöller auf zwei jeweils 1,5 Hektar großen Feldern Heidelbeeren an und das seit mehr als 20 Jahren.

Heidelbeeren in Schnakenbek selbst pflücken

Ein Drittel der Erntehelfer kommen aus Polen. „Wir kennen uns schon lange, es ist quasi eine Großfamilie, die uns jedes Jahr unterstützt“, sagt der Hofbesitzer. Bedingt durch die Corona-Pandemie können ein paar Helfer nicht kommen. „Die Studenten der polnischen Familie haben nun ihre Prüfungen in den Ferien, deswegen fehlen uns drei bis vier Helfer.“ Er hoffe aber, dass nun trotzdem alles rund läuft. Bisher habe aber alles gut geklappt, auch das Wetter habe mitgespielt. Mit Ausnahmen: „Wir hatten eine Woche Frost im April, da ist uns einiges weggefroren“, erinnert sich der Landwirt.

Nun ist er aber zuversichtlich und wünscht sich für die nächsten Wochen viel Sonnenschein und warme Temperaturen. „Optimal wäre es, wenn wir immer um die 20 bis 25 Grad und viel Sonne hätten“, sagt Pehmöller und geht durch die Heidelbeer-Sträucher. Zu heiß wäre auch nicht gut, denn dann blieben viele Selbstpflücker lieber im kühlen Zuhause. Auch Hagelschauer wären schlecht, „das könnte dann sehr kritisch werden für uns“, sagt er und nascht schnell mehrere, pralle Heidelbeeren.

Heidelbeerfest muss in diesem Jahr ausfallen

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Hofladen in der Scheune geschlossen. Nun wird draußen verkauft.

Foto: Isabella Sauer

Normalerweise wird die neue Saison mit dem Heidelbeerfest eingeläutet. Das muss coronabedingt aber ausfallen. „Das ist sehr schade, denn das Fest ist mittlerweile zu einem echten Ausflugsziel für Familien aus ganz Norddeutschland geworden“, sagt Cindy Pehmöller. Nun hoffe sie aber, dass viele Familien in den Sommerferien mal einen Ausflug nach Schnakenbek machen, um gemeinsam Beeren zu pflücken. Im nächsten Jahr soll es dann wieder ein großes Fest geben, bei dem traditionsgemäß die Vereine der Gemeinde den Besuchern einen Einblick in ihr Vereinsleben geben. Auch kulinarische Köstlichkeiten aus den blauen Beeren gibt es an diesem Tag zum Probieren und deftige Speisen, wie zum Beispiel Wildprodukte und Grillwürste. Da dies aber nun ausfällt, gibt Cindy Pehmöller noch ein paar Tipps zum Verzehren der kleinen, blauen Beeren: „Ich backe sehr gern eine Heidelbeer-Quark-Sahne-Torte. Manchmal essen wir die Heidelbeeren aber auch einfach nur mit Milch und für die Kinder gibt es selbst gemachtes Heidelbeer-Eis.“ Eine weitere Idee: ein Heidelbeer-Käse-Salat. Zu den Beeren einfach fein gewürfelten Gouda hinzugeben und dann aus Naturjoghurt, Zitrone, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und eine Prise Zucker ein Dressing machen. „Fertig, das schmeckt immer und ist im Sommer sehr erfrischend.“

Die meisten Heidelbeeren aus Schnakenbek werden direkt vor Ort verkauft. Allerdings gibt es sie auch in Lauenburg und Geesthacht im Rewe, Famila und Edeka zu kaufen. „Bis nach Mölln, Wentorf und Buchholz werden unsere Beeren geliefert, aber Hauptaugenmerk ist der Vertrieb vor der Haustür“, sagt Pehmöller und sammelt mit seinen beiden Töchtern Fiene-Henriette (8) und Lieselotte (4) ein paar Beeren. Die Pflücksaison geht vermutlich bis Mitte oder Ende August, das ist abhängig vom Wetter. Wer selbst Pflücken will, muss ein Gefäß mitbringen und sich beim Hofladen anmelden. Dort wird das Körbchen leer gewogen und es gibt einen Bon mit dem Gewicht. Das wird dann beim Wiegen des vollen Gefäßes wieder abgezogen. Die Pflückzeiten: Montag bis Sonnabend 8 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.