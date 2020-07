Worlée baut ausgebrannten Turm wieder auf

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lauenburg. Der Großbrand im Lauenburger Chemiewerk Worlée am 15. Mai dieses Jahres sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen und forderte der Feuerwehr einiges ab. 300 Einsatzkräfte kämpften zehn Stunden lang, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Produktionsgebäude zu verhindern, was möglicherweise eine Katastrophe ausgelöst hätte. Mittlerweile ist wieder Normalität bei Worlée eingetreten. Bereits einen Tag nach dem Brand wurde in dem von den Flammen verschonten Werksteil schon wieder gearbeitet.

Statiker geben für Sanierung des Gebäudes grünes Licht

Der Geschäftsführende Gesellschafter, Reinhold von Eben-Worlée, hatte bereits am Unglückstag vor Ort angekündigt: „Wir werden den ausgebrannten Werksteil Ost auf jeden Fall wieder aufbauen.“

Inzwischen haben Statiker den Produktionsturm gründlich unter die Lupe genommen und festgestellt: Das Gebäude muss nicht abgerissen werden, eine Grundsanierung ist möglich. „Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen. Zunächst wird die Baustelle gesichert und komplett gereinigt“, kündigt Unternehmenssprecherin Annika Kunze an. Keine leichte Aufgabe, denn dabei müssen auch sämtliche Rohrleitungen von Rückständen gereinigt werden. Dabei gilt gemäß der Unternehmensphilosophie von Worlée: „Für viele der anstehenden Arbeiten haben wir regionale Fachfirmen beauftragt, die Experten für die jeweilige Aufgaben sind“, so die Sprecherin.

Produktionsturm wird für Zeit der Sanierung komplett eingehüllt

In den nächsten Wochen wird der Turm die spektakulären Werke des Verpackungskünstlers Christo erinnern. „Wir hausen das Gebäude mit Schrumpffolie komplett ein. Damit möchten wir verhindern, dass bei starkem Wind Partikel aus dem Gebäude in die Umwelt gelangen“, berichtet Annika Kunze.

Anschließend prüfen Experten, welche Anlagenelemente den Brand insoweit überstanden haben, dass sie erhalten werden können. Wenn das erledigt ist, geht es an die eigentliche Grundsanierung des Produktionsgebäudes und den Innenausbau. Dafür sind einige Wochen eingeplant.

Staatsanwaltschaft prüft Aufnahme der Kripo zur Brandursache

Unmittelbar nach dem Brand hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Diese Untersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen. „Der Bericht liegt der Staatsanwaltschaft vor und wird dort geprüft“, sagt die Unternehmenssprecherin. Auch die Versicherer hätten mittlerweile ihre Prüfungen abgeschlossen. Wie hoch genau der Schaden ist, der durch den Brand entstand, kann noch nicht genau beziffert werden. „Wir gehen davon aus, dass sich der wirtschaftliche Schaden im zweistelligen Millionenbereich bewegt“, sagt die Unternehmenssprecherin.

Um die Wiederaufbauarbeiten am Gebäude realisieren zu können, ist eine besonders enge Zusammenarbeit mit der Stadt erforderlich. Das Problem: Parallel zu den Arbeiten laufen umfassende Straßensanierungen im Industriegebiet. Wie berichtet, werden derzeit die Schäden beseitigt, die das verheerende Hochwasser vor sieben Jahren angerichtet hatte. Dabei waren der Untergrund der Straßen aufgeweicht, Kanäle beschädigt und Versorgungsleitungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Seit eineinhalb Jahren laufen die Arbeiten, die zeitweise zum Verkehrschaos im Industriegebiet führen. „Wir müssen jetzt auch die Arbeiten an dem abgebrannten Produktionsturm bei der Planung der Umleitungen berücksichtigen“, sagt Christian Asboe aus dem Bauamt der Stadtverwaltung. Die Straßensanierung soll im Herbst nächsten Jahres abgeschlossen sein.