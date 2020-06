Ist der Bauzaun Kunst – oder kann der weg?

Lauenburg. Der Rasen ist saftig grün und die kleinen Nussbäumchen haben auch schon Wurzeln geschlagen. Nichts erinnert mehr daran, dass auf dieser Fläche in bester Innenstadtlage die Marktgalerie gebaut werden sollte – wenn da nicht noch ein Teil des Bauzauns stehen würde. Und der ist den Lauenburger Grünen ein Dorn im Auge.

Tatsächlich sieht es am Rande der neuen Grünfläche wie eine Müllhalde aus. Kabel ragen aus der Erde, zwei Stromhäuschen versorgen einerseits die Ampel an der Berliner Straße, andererseits die Pumpen, die die Grünfläche trocken halten sollen. Etwa 5000 Euro würde es kosten, diese beiden Funktionen in einem Kasten zu vereinen und gleichzeitig das Kabelwirrwarr am Rande der Berliner Straße zu ordnen. Der Rest des noch vorhandenen Bauzaunes schirmt die Nachbargebäude von der Freifläche ab, dicht an den Fenstern entlang.

Die Grünen wollen zur nächsten Sitzung des Bau- und Planungsausschuss am Montag, 13. Juli, den Antrag stellen, die restlichen Teile des Bauzaunes zu entfernen. „Unabhängig davon, was mit der jetzigen Brachfläche in Zukunft geschehen soll, wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren mit Sicherheit nichts tun. Es ist den direkten Anwohnern nicht zumutbar und außerdem hinterlässt der Bauzaun einen schlechten Eindruck für das Stadtzentrum“, sagt der Fraktionsvorsitzende Thorsten Pollfuß.

Verwaltung hält vorerst an Investorenauswahlverfahren fest

Nachdem zu Jahresbeginn feststand, dass Projektentwickler Frank Kiefaber die seit 2012 angekündigte Marktgalerie nicht realisieren kann, wollte die Verwaltung zügig ein „gesteuertes Investorenauswahlverfahren“ auf den Weg bringen. Demnach soll die im Eigentum der Stadt befindliche Brachfläche zu einem vorher festgelegten Preis an denjenigen verkauft werden, der das überzeugendste Konzept für ein „kleinstädtisches Zentrum“ vorlegt. Doch Lauenburgs Bau- und Planungsausschuss folgte diesem Vorschlag vorerst nicht. Die Fraktionen meldeten noch Beratungsbedarf an – das Thema wurde vertagt. Dann ging die Politik in die coronabedingte Zwangspause.

Zumindest die Grünen melden jetzt schon mal Zweifel an, ob sich ein solches Zentrum überhaupt noch durchsetzen lässt. „Die Ansiedlung von Einzelhandelsgeschäften an dieser Stelle wird in Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Krise noch unrealistischer als zuvor sein“, meint Pollfuß. Die Verwaltung hält zumindest vorerst an dem Investorenauswahlverfahren fest. „Natürlich ist es gut, wenn man auch einen Plan B in der Tasche hat“, sagt Bauamtsleiter Reinhard Nieberg diplomatisch.

Künstlerhaus plant weitere Aktionen und bezieht den Bauzaun ein

Mehr als 60 Besucher waren der Einladung des Künstlerhauses zur zweiten Podiumsdiskussion „Lauenburg im Wandel“ im Februar dieses Jahres gefolgt. Schließlich sollte es vor allem um die Frage gehen: Was geschieht mit der brachen Fläche an der Hamburger Straße?

Die Fäden für die Gestaltung der Fläche laufen beim Künstlerkollektiv Baltic Raw aus Hamburg zusammen. Der Ansatz von Móka Farkas und Berndt Jasper ist die Einbeziehung der Menschen, die im Umfeld der Aktionen leben. Eigentlich – denn aufgrund des derzeitigen Kontaktverbots ist eine aktive Beteiligung der Bürger im Moment nicht angesagt. Das Interesse aber ist ungebrochen. Die meisten Passanten bleiben neugierig stehen: Die hölzernen Gebilde sehen gar nicht wie Sitzmöbel aus, sondern eher wie Kunstobjekte. Und den kleinen Bäumchen in der Mitte sieht man auch nicht an, dass sie mal Früchte tragen werden. Nüsse, genauer gesagt, lauter norddeutsche Sorten.

Künstler wollen Idee der „essbaren Stadt“ umsetzen

Mit dem Konzept verfolgt das Hamburger Künstler­kollektiv die Idee der „essbaren Stadt“. Unter diesem Titel gibt es schon in einigen deutschen Städten Projekte, die die Produktion von Nahrungsmitteln in der Stadt fördern. Erstmalig entwickelt wurde die Idee 2008 in Todmorden in Großbritannien. In Deutschland beteiligen sich mittlerweile 90 Städte an diesem Konzept.

Jetzt soll das Projekt weiterentwickelt werden – und der Bauzaun könnte dabei sogar eine Rolle spielen. Eine Karte für Lauenburg soll Auskunft darüber geben: Wo wachsen Obstbäume oder andere Früchte, Gemüse, Kräuter usw.? Wann sind sie reif und darf man sie ernten? Wer hat sie gepflanzt und was ist ihre Geschichte? Neben einer digitalen Erfassung können sich die Künstler vorstellen, dafür den Bauzaun zu nutzen.

Jetzt muss die Politik entscheiden, in der morgigen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Rettungswesen, Tourismus und Kultur (19 Uhr, Albinus-Gemeinschaftsschule) wird die Brachfläche an der Berliner Straße mal wieder auf der Tagesordnung stehen.