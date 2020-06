Mann zieht Messer und sticht auf Frau im Friseursalon ein

Lauenburg. Die Pressemeldung der Polizeidirektion Ratzeburg war knapp gehalten: Demnach ist es am Freitagmorgen an der Berliner Straße im Stadtzentrum zu einer Gewalttat gekommen, bei der eine Frau erheblich verletzt wurde. Ein männlicher Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. „Einzelheiten zum Sachverhalt und zu den beteiligten Personen sind bislang nicht geklärt, sodass derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden können“, teilte Polizeisprecherin Sandra Kilian lediglich mit.

Täter später vor dem Laden von der Polizei fixiert

Nach Informationen unserer Zeitung hat sich die Tat in dem Friseursalon an der Berliner Straße abgespielt. Normalerweise öffnet dieser eigentlich erst um 9 Uhr. Aufgrund der derzeit geltenden Abstandsregelungen und der großen Terminnachfrage waren die Mitarbeiter bereits ab 8 Uhr im Laden. Gegen 8.45 Uhr hat ein Mann das Friseurgeschäft betreten und ist auf eine der Mitarbeiterinnen zugegangen, er zog ein Messer und stach mehrfach auf die Frau ein. Das sich der Laden in unmittelbarer Nähe zur Lauenburger Polizeistation an der Alten Wache befindet, waren die herbeigerufenen Beamten schnell vor Ort.

Augenzeugen wollen wenig später beobachtet haben, dass der Mann auf der Straße vor dem Geschäft lag und von der Polizei fixiert und schließlich zur Wache gebracht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es der verletzten Frau geht, ist bisher noch unklar. Ebenso, ob sich das Opfer und der Täter kannten und was die Umstände der Tat sind.

Der Friseursalon, in dem die Frau seit Jahren tätig ist, bleibt in den nächsten Tagen geschlossen.