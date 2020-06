Erster digitale Kultursommer startet in Büchen

Büchen. Das Kulturfestival „Kultursommer am Kanal“ der Stiftung Herzogtum Lauenburg zeigt sich in diesem Jahr so digital wie nie zuvor. Die Corona-Krise hat bei Intendant Frank Düwel und Managerin Farina Klose ausreichend Motivation für noch mehr Kreativität geweckt. So wird die Homepage des Festivals nicht wie gewohnt nur zur Drehscheibe für Informationen genutzt, sondern auch zur Bühne für einen Teil des Programms. Los geht es am Sonntag, 7. Juni, in Büchen.

Damit sich ein wesentlicher Teil des Programms „in den Wolken“ – also in der Cloud – abspielen kann, haben die Organisatoren mit den regionalen Kulturschaffenden ein duales System aus Online- und Offline-Angeboten auf die Beine gestellt. Mit dem neuen Konzept haben Düwel und Klose nicht nur eine realisierbare Lösung gefunden, sie hoffen auch auf einen künftigen Mehrwert. So sollen diverse Neuerungen, wie zum Beispiel die Einrichtung des Studios im Schwarzenbeker Jugendzentrum und webgeeignete Präsentationsformen auch nach 2020 erhalten bleiben. Düwel: „Wir sehen darin zusätzliche Chancen für eine zeitgemäße Kulturvermittlung und eine Investition in die Zukunft des Kultursommers.“

Von Poetry-Slam bis hin zur Online-Diskussionsrunde

In der ersten Veranstaltungswoche vom 7. bis 12. Juni gibt es also sowohl ein Online- als auch Offline-Angebot. Auf der Homepage www.kultursommer-am-kanal.de erfasst eine interaktive Landkarte alle zu Fuß oder per Fahrrad erreichbaren Schauplätze „am Wegesrand“ mit Kunst, Ateliers und Konzerten. Dazu gibt es täglich neue Video- und Audiobeiträge. Zum Auftakt am Sonntag geben Büchens Kulturpfleger Dr. Heinz Bohlmann, Lehrerin Silke Jentzsch, Künstlerin Hanne Lauch und Düwel in kurzen Videosequenzen einen Ausblick auf das Projekt „Deine Straße vor 50 Jahren“, dass mit Laiendarstellern und Musik eine Straße in die Zeit zwischen 1950 und 1970 zurückversetzen soll. Geplant zum Auftakt in diesem Jahr ist es jetzt auf 2021 verschoben. Am Dienstag, 9. Juni, gibt es einen Online-Beitrag von Poetry Slammer Fabian Navarro, am Donnerstag, 11. Juni, einen „Soundwalk“ mit Peter Köhler am Cello und Benjamin Lütke an den Percussion. Sie spielen am Elbufer zwischen Schnakenbek und Lauenburg.

Die Eröffnung in Büchen soll aber auch leibhaftig wahrnehmbar sein. So können Besucher die Installation „Kanus zwischen Wasser und Himmel“, eine Anspielung auf das ausgesetzte Kanu-Wander-Theater, bestaunen. Das Projekt von Hanne Lauch feiert auf dem Platz unterhalb der Kanalbrücke von 11 bis 17 Uhr Premiere und soll später auch in Geesthacht, Ratzeburg und anderen Orten im Kreis Besucher überraschen. Die Kanus werden gemeinsam mit Lauchs Skulptur „Wolkenspiegel“ aufgestellt.

In Roseburg öffnet die Galerie Ma(h)lwerk

Zudem können ab Sonntag weitere Arbeiten von Kulturschaffenden im Freien entdecken. Beispielsweise auf Gut Wotersen. Von 10 bis 18 Uhr ist vor dem Atelierhaus ein Gefäßunikat aus Porzellan von Roswitha Winde-Pauls ausgestellt. Ebenfalls von 10 bis 18 Uhr öffnet in Roseburg die Galerie Ma(h)lwerk (Mühlenweg 24). Hier werden Arbeiten von Margret Harms, Birgit Waller, Inga Sawade und Peter Pintatis zu sehen sein. Es handelt sich dabei um Bilder, Skulpturen und Figuren

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen gibt es unter www.kultursommer-am-kanal.de.