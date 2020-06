Lkw-Fahrer verhindert Großbrand in Tischlerei

Büchen. Dem beherzten Eingreifen eines Lkw-Fahrers ist es zu verdanken, dass es gestern in einer Tischlerei an der Pötrauer Straße nicht zu einem Großbrand kam. Gegen 17.30 Uhr bemerkte der Mann, dass eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäudeteil der dort ansässigen Tischlerei. In einem kleinen Spänebunker, in dem abgesaugter Holzstaub gelagert wird, war ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise befindet sich in dem Betonmischer, mit dem der Lkw-Fahrer unterwegs war, auch ein Wassertank. Nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte, begann er mit dem Löschen des Brandes. Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie nur noch Restarbeiten vornehmen. Nach 30 Minuten konnten die Feuerwehrleute aus Büchen, Büchen-Dorf, Müssen, Schwarzenbek und Witzeeze wieder einrücken. Die Polizei und ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen waren ebenfalls im Einsatz.

( cl )