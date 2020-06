Einbruch in Lütauer Grundschule – Zeugen gesucht

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lütau. Bisher unbekannte Täter sind in die Grundschule Lütau eingebrochen. Laut Polizei kann der Tatzeitraum wie folgt eingegrenzt werden: Sonnabend, 30. Mai, ab 15.30 Uhr bis Dienstag, 2. Juni, 7 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude in der Alten Salzstraße. Angaben zum Stehlgut oder zum entstandenen Schaden können bislang nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet? Hinweise an die Kriminalpolizei Geesthacht unter Telefon 04152/80030.