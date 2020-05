Zwei Lauenburger haben eigenen Youtube-Kanal

Lauenburg. Die Coronakrise macht viele Menschen kreativ, so auch Paul Meyer und Linus Stegen (beide 15), die in der Lauenburger Altstadt wohnen und in ihrer Freizeit viele Stunden am Elbstrand verbringen. Zumindest seit Beginn der Coronakrise, als die Schulen schließen mussten. Seither produzieren die Jugendlichen Sport-Actionvideos, die sie auf einem eigenen Youtube-Kanal zeigen.

Das besondere an ihren Videos: Paul und Linus nutzen als Hauptsportgerät einen simplen Gymnastikball, der einen Durchmesser von 85 Zentimetern hat und als eine Art Trampolin dient. Paul sagt: „Die Idee mit dem Ball kam spontan. Eines Nachmittags hab ich ihn am Elbstrand eingebuddelt und bin darauf herumgesprungen.“ 45 Minuten dauert es, bis der Ball mehr oder weniger im Sand versunken ist.

Im Internet gibt es Tutorials zu sehen

Wer diesen QR-Code nutzt, kann die Youtube-Videos anschauen.

Foto: Privat

Die beiden Jungs lieben es, Saltos und Eigenkreationen zu springen, denken dabei aber auch immer an ihre Sicherheit und kontrollieren immer wieder, ob der Ball tief genug im Boden steckt. „Normalerweise gehen wir ins Schwimmbad und machen dort Turmspringen“, sagt Linus. Aufgrund der Coronapandemie ging das bisher nicht.

Wenn die Sprünge auf dem Gymnastikball gut klappen, werden sie mit Pauls Gopro-Kamera gefilmt und anschließend geschnitten. Richtige Youtube-Stars wollen sie bisher nicht werden, dafür aber den einen oder anderen für ihren Sport begeistern. Auf dem Youtube-Kanal (siehe QR-Code) gibt es Tutorials zu sehen.