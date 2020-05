Wabe-Kinder müssen sich noch gedulden

Lauenburg. Auf den heutigen Tag hatten die Kinder, Erzieher und Eltern der Kindertagesstätte Wabe (Birnenweg) in Lauenburg lange hingefiebert: die Verleihung des Deutschen Kita-Preises 2020 durch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in Berlin sowie eine Liveübertragung in der inklusiven Wabe-Kita aus der Hauptstadt. Doch dann kam die Nachricht, dass wegen der Coronapandemie die Entscheidung verschoben werden muss. Als kleine „Entschädigung“ für die verlängerte Wartezeit ist nun der Eltern-Sonderpreis ausgerufen worden. Dieses Mal entscheidet eine Online-Abstimmung über den Sieger. Sie läuft noch bis 1. Juni.

Ein kurzer Rückblick: Aus mehr als 1500 Bewerbungen hatte es die Kita Wabe unter die zehn Finalisten geschafft. Zwei Tage lang schauten sich Expertinnen der Internationalen Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie die Arbeit vor Ort an. Kinder und Mitarbeiter wurden begleitet, Interviews und Gespräche mit den Eltern geführt. Ergebnisse flossen in einen Bericht für die Jury des Deutschen Kita-Preises ein.

Kinder entscheiden selbst, wann sie essen wollen

Doch was zeichnet die Lauenburger Kita überhaupt aus? Sie favorisiert das Konzept einer offenen, achtsamen Pädagogik. Die 29 Mitarbeiter sind Lernbegleiter und Impulsgeber für 155 Kinder. „Die Kinder sind nicht in festen Gruppen eingeteilt, sondern sie suchen sich aus, was sie gern machen möchten“, erklärt Leiterin Andrea Mielewski. Sie können unter anderem in einer Holz- und Töpferwerkstatt, im Musikraum, in der Kunst- und Wasserwerkstatt kreativ sein oder experimentieren und technische Zeichnungen machen. In der Cafeteria bekommen die Kinder das Mittagessen. Wann die Kleinen essen wollen, können sie sich selbst aussuchen.

Doch jetzt heißt es für die jungen Lauenburger weiterhin abwarten, die Spannung steigt. Die Sprecherin des Vereins Wabe, Friederike Sterling, sagt: „Wir alle sind total gespannt auf das Ergebnis. Jetzt müssen wir uns noch etwas länger gedulden.“ Sie wisse aber, dass die Jury Anfang der Woche per Videokonferenz getagt habe. Die Experten der 18-köpfigen Jury kommen aus der Praxis, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, den Medien und der Wirtschaft. „Nun wird noch entschieden wann und wie das Ergebnis mitgeteilt wird“, so Sterling. Bisher gebe es kein neues Datum für eine Preisverleihung. „Ich gehe aber von Mitte Juni aus, denn bis Anfang Juni läuft die Abstimmung des neuen Eltern-Sonderpreises.“

Hinter dem neuen Eltern-Sonderpreis steckt folgendes: Ab sofort können Interessierte die nominierten Einrichtungen unter www.eltern.de/kita-voting in kurzen Videos und Texten kennenlernen und dann für ihren Favoriten abstimmen. Die Einrichtung mit den meisten Stimmen wird mit dem Eltern-Sonderpreis ausgezeichnet. Der Gewinn: eine Trophäe und vier Überraschungspakete mit Kinderbüchern, die über das Jahr verteilt verschickt werden. Und für alle, die ihre Lieblings-Kita beim Online-Voting unterstützen, gibt es auch einen Preis: Unter den Teilnehmern wird eine viertägige Reise für zwei Personen nach Berlin verlost.

Deutscher Kita-Preis: Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, Porsche und dem Didacta-Verband sucht Einrichtungen, die kontinuierlich an der Qualität arbeiten und dabei die Kinder in den Mittelpunkt stellen. Der Preis ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert. In den Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ wartet ein Preisgeld von jeweils 25.000 Euro auf die Erstplatzierten. Zudem werden pro Kategorie vier Zweitplatzierte mit jeweils 10.000 Euro ausgezeichnet.