„Vita Nova“: Statt Wiedereröffnung zunächst Lieferservice

Lauenburg. Man muss ein großer Optimist sein, um nach den vielen Rückschlägen nicht aufzugeben: Ein verheerender Wasserschaden Anfang 2018 zwang Pande Hristov seine Pizzeria im Alten Posthof in Lauenburg vorläufig dicht zu machen. 15 Monate später, ist davon nichts mehr zu sehen. Er könnte mit seiner Frau Lidija eigentlich wieder durchstarten. Jetzt wird das Gastronomenpaar durch die Coronakrise ausgebremst.

Den 26. Januar 2018 werden Lidija und Pande Hristov so schnell nicht vergessen. In ihrer Heimat Mazedonien saßen sie auf gepackten Koffern für die Rückkehr, als am Abend die Lauenburger Polizei anrief: Wasser hätte den Alten Posthof komplett geflutet. Anwohner hatten bemerkt, dass Wasser aus der Fassade des historischen Gebäudes drückte. Später stellte sich heraus, dass das Wasser vom Dachgeschoss durch zwei Etagen bis in den Gastraum gelaufen war. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt in das Gebäude und drehte den Haupthahn zu. „Wahrscheinlich wurde die Wasseruhr falsch montiert. Es sollen über einen längeren Zeitraum mehr als 5000 Liter pro Stunde ausgelaufen sein“, erinnert sich der Wirt.

2016 hatten Pande Hristov und seine Frau das markante Gebäude am Fürstengarten gekauft. Doch bis sie ihre Pizzeria „Vita Nova“ Ende 2016 eröffnen konnten, war der Weg schon steinig: Erst machte der beauftragte Bauunternehmer Pleite. Und als der Flachbau der neben dem Posthof liegenden Disco Oxxo abgerissen wurde, bildeten sich Risse im Nachbargebäude. Ein Baustopp war die Folge.„Die Sache hat sich erledigt“, munkelten viele Lauenburger damals. Doch davon ließ sich das Ehepaar nicht entmutigen.

Sanierung der Pizzeria hat 200.000 Euro gekostet

Von dem neuerlichen Rückschlag hatten sie sich ebenfalls nicht unterkriegen lassen. „Wir sind gut versichert. Den größten Teil des Schadens hat unsere Versicherung übernommen. Die streitet sich allerdings noch ein bisschen mit der des Schadenverursachers“, sagt Pande Hristov . Rund 200.000 Euro hat die komplette Sanierung der Pizzeria gekostet. Nicht nur die Einrichtung ist neu, sondern auch die Technik und das stimmige Lichtkonzept. Viele Leute drücken sich an den großen Scheiben die Nase platt: Darauf, dass die Mazedonier wieder öffnen, freuen sich viele Lauenburger. Frische Salate, selbst gemachtes Eis und natürlich Pizza sind Aushängeschild des Vita Nova.

Jetzt verlängert die Coronakrise die Zwangspause. Da die beiden im Moment ihr Restaurant nicht öffnen dürfen, haben sie sich auf Außer-Haus-Verkauf verlegt. „Ich kann mich nicht beklagen. Abends habe ich alle Hände voll zu tun“, sagt der Pizzabäcker. Deshalb habe er bisher auch keine Soforthilfe beantragt. „Uns geht es schließlich nicht schlecht, wenn der Laden weiter so brummt. Andere brauchen mehr Hilfe“, sagt er. Trotzdem freut es sich auf die Zeit, wenn er vor seinen Gästen den Pizzateig kneten kann – das ist bei ihm immer auch ein bisschen Show.

Pläne für die Zukunft schmieden Lidija und Pande Hristov auch schon wieder: Die Fassade des historischen Gebäudes sei als nächstes dran: Der komplette Putz muss runter, das haben sie sich fest vorgenommen – möglichst noch in diesem Jahr. Jetzt aber hoffen sie erst mal auf schönes Wetter und vielleicht die Erlaubnis, wenigstens die Terrasse öffnen zu dürfen. Und dann wollen sie wieder so richtig durchstarten. Schließlich heißt ihre Pizzeria nicht umsonst Vita Nova – Neues Leben.