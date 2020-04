Videochat im Askanierhaus: „Kannst du mich sehen, Mama?“

Lauenburg. Die Pflegerin richtet ihr noch ein wenig die Haare, dann erscheint Janna Gevers auf dem Bildschirm. Die alte Dame strahlt über das ganze Gesicht, als sie ihre Tochter auf dem Laptop erkennt, der in ihrem Zimmer steht. Darauf haben die beiden den ganzen Tag gewartet. „Kannst du mich sehen, Mama?“, fragt die 70-jährige Tochter. „Ja, du siehst gut aus. Die neuen Augentropfen sind viel besser als die alten“, erzählt die Mutter und auch das Mittagessen habe wieder gut geschmeckt. „Ich soll dich von der Kleinen grüßen“, sagt Annemike Grevers und hält das Bild der Urenkelin in die Kamera.

Schon Mitte Mai Schutzmaßnahmen hochgefahren

Eigentlich hätte die Tochter in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen zum 99. Geburtstag der Mutter getroffen. Die Familienfeier im Solt­straatenhus war für Mitte Mai geplant. Das Restaurant gehört zum Askanierhaus, dem Heim, in dem die Mutter seit Februar lebt. Aus der Familienfeier wird nichts, nicht einmal Besuch darf Janna Gevers empfangen. Die Coronakrise macht einen Strich durch die Rechnung. So oft es geht, kommt Annemike Gevers deshalb ins Soltstraatenhus. Mehrere Laptops stehen in großem Abstand voneinander entfernt, wo sonst die Gäste Mittag essen oder Kaffee trinken. Wer den Raum betritt, muss sich vorher gründlich die Hände desinfizieren. „Schon Mitte März haben wir die Schutzmaßnahmen hochgefahren“, sagt Phillip Staneck, Geschäftsführer des Askanierhauses. Doch er macht sich nichts vor: Bei aller Vorsicht könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Coronavirus auch im Askanierhaus eine Angriffsfläche gefunden hat. Wie berichtet, wurde Ende vergangener Woche eine Mitarbeiterin positiv getestet. Jetzt heißt es abwarten, wie die Tests von den meist betagten Bewohnern und den anderen Mitarbeitern ausfallen.

Moderne Kommunikation hilft bei Bewältigung der Krise

Annemike Gevers will sich vor ihrer Mutter nicht anmerken lassen, dass sie sich Sorgen macht. Vielleicht ganz gut, dass die alte Dame nicht genau versteht, wie gefährlich eine Coronainfektion für sie werden könnte. Hauptsache sie kann ihre Tochter sehen – und wenn es nur auf dem Bildschirm ist. „Schön, dass das Askanierhaus die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir uns wenigstens auf diese Weise sprechen zu können“, sagt Annemike Gevers.

Jetzt zahlt es sich aus, dass man im Askanierhaus schon seit Längerem auf moderne Kommunikationsmittel setzt. Seit zwei Jahren beteiligt sich das Familienunternehmen an einem Pilotprojekt des Praxisnetzwerkes Herzogtum Lauenburg. Ziel ist es, dass die Videosprechstunde ELVI (Elektronische Visite) flächendeckend in den Pflegeheimen des Landes zum Einsatz kommt. „Dies soll in keinem Fall grundsätzlich den persönlichen Kontakt unserer Bewohner zum Arzt ersetzen“, stellte Philipp Staneck beim Projektstart klar.

Gerade jetzt könnte die Videosprechstunde in Pflegeheimen einen neuen Impuls erhalten. Schließlich entfällt damit eine direkter Kontakt zwischen Arzt und dem Patienten. Phillip Staneck weiß aber auch, worin das Problem der Telemedizin für ältere Menschen besteht.. Gerade für Senioren sei es wichtig, den persönlichen Kontakt zu „ihrem“ Arzt zu haben. Außerdem seien nicht alle Krankheitsbilder dazu geeignet, eine Diagnose per Bildschirm zu stellen. Und so hat das Projekt sich bisher noch nicht so recht durchsetzen können. Nur ein Arzt aus Schwarzenbek „besucht“ derzeit das Askanierhaus per Videochat.

Phillip Staneck ist trotzdem überzeugt davon, dass die Telemedizin in den nächsten Jahren auch im Pflegebereich Einzug halten wird. Die entsprechende Technik ist im Askanierhaus jedenfalls vorhanden. Jetzt erfüllen Kameras und Laptops erstmal einen besonders wichtigen Zweck: Sie helfen den Bewohnern, in Kontakt mit ihren Familien und Freunden zu bleiben.