Askanierhaus: Mitarbeiterin mit Corona infiziert

Lauenburg. Jetzt ist das Coronavirus auch im Lauenburger Askanierhaus angekommen. Eine Mitarbeiterin des Pflegeheimes ist positiv auf die Infektion getestet worden.

„Die betroffene Mitarbeiterin ist seit vergangenem Sonnabend nicht mehr in der Einrichtung gewesen und wir hoffen, dass unsere seit März hochgefahrenen Schutzmaßnahmen dazu beigetragen haben, dass möglichst wenig Bewohner und Mitarbeiter betroffen sind“, heißt es auf der Facebookseite des Askanierhauses.

Angehörige seien umgehend informiert worden

Die Angehörigen der Heimbewohner seien umgehend über das positive Testergebnis der Mitarbeiterin informiert worden. Das Gesundheitsamt habe nach Bekanntwerden sofort Tests bei Bewohnern und dem Pflegepersonal vorgenommen.

Das Askanierhaus in Lauenburg verfügt über 66 Einzelzimmer und 22 Doppelzimmer. Derzeit leben mehr als 100 Bewohner in dem Pflegeheim.

Zwei Bewohner aus Walter-Gerling-Haus verstorben

Anfang dieser Woche hatte das Coronavirus bereits das Walter-Gerling-Haus erreicht. Wie berichtet, haben sich mindestens zehn Bewohner infiziert sowie sechs Pflegekräfte. Zwei Senioren sind verstorben.

Am Freitag war die Lage im Pflegeheim unverändert. Zwei der positiv getesteten Senioren sind am Donnerstag ins Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht verlegt worden. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Mittlerweile erreicht das Team des Pflegeheimes eine Welle der Solidarität und Anteilnahme. In der Nacht zu Freitag hat jemand mit Straßenkreide einen Satz vor das Gebäude geschrieben: „Danke, ihr leistet tolle Arbeit! Haltet durch!“ Ein großes Paket voller Süßigkeiten hat ein Schokoladenhersteller ins Haus geschickt.

Ärzte schauen mehrmals am Tag nach Erkrankten

Die Leiterin der Einrichtung, Silvia Henning, ist gerührt: Wir sind sehr betroffen von den Todesfällen, aber dankbar für die vielen Zeichen der Solidarität“, sagt sie. Aber auch auf ihr Team sei in dieser schwierigen Situation Verlass: „Alle haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Dies gilt für Mitarbeiter in der Pflege, Betreuung, Reinigung und Küche“, sagt sie. Und trotz der eigenen Ängste würden auch Bewohner und Angehörige den Mitarbeitern Mut machen.

Mehrmals täglich schauen Ärzte nach den positiv getesteten Bewohnern, sodass im Ernstfall sofort eine Krankenhauseinweisung erfolgen könnte. Auch die Wohn- und Pflegeaufsicht des Kreises war vor Ort, um sich ein Bild zu machen. „Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit der Heimleitung“, versichert Kreissprecher Tobias Frohnert.