Hirsch verendet - Wilderei im Bröthener Wald

Bröthen. Das Loch in der Bauchdecke ist zwar nur klein, doch der Rothirsch ist an der Verletzung innerlich verblutet. Den Kadaver des etwa 100 Kilogramm schweren Tieres entdeckte ein Spaziergänger am frühen Dienstagmorgen im Bröthener Wald östlich von Büchen.

Mit was für einem Gegenstand das Tier getötet wurde, konnte der Jagdschutzbeauftragte des Kreises nicht sagen. Er geht jedoch von einer Schussverletzung aus, eventuell auch von einer Armbrust. Den Tatzeitraum grenzte er auf den Abend und die Nacht vom Montag auf Dienstag ein.

Wer im Tatzeitraum im Wald Schüsse gehört oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten sich unter 04151/889 40 bei der Polizei in Schwarzenbek zu melden.