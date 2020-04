Lauenburgs schönste Seiten mit der Kamera erleben

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lauenburg. Ein Frühling, wie er schöner nicht sein könnte. „Wir leben in einer so wunderbaren Stadt. Jeder Spaziergang kann zur Entdeckungsreise werden“, schwärmt Holger Meyer. Er muss es wissen, seit Jahren ist der Webdesigner hier mit der Kamera unterwegs. Derzeit hat er sogar mehr Zeit dafür, denn er hat seinen Arbeitsplatz in einer Hamburger Werbeagentur mit seinem Homeoffice getauscht. Gerade jetzt, wenn aufgrund der Beschränkungen in der Coronakrise viele Freizeitaktivitäten ausfallen müssen, könne ein Besuch in der Lauenburger Altstadt aus einem neuen Blickwinkel spannend sein.

Dieses stimmungsvolle Bild der Lauenburger Altstadt dürfen sich Besucher der Webseite www.lauenburg-erleben.de in guter Auflösung kostenlos herunterladen. Holger Meyer erzählt die Geschichte dazu.

Foto: Holger MEyer

Seit 25 Jahren lebt Holger Meyer mit seiner Familie in der Altstadt. Mittlerweile fühle er sich als waschechter Lauenburger. Wenn er mit seiner Kamera unterwegs ist, begeistern ihn vor allem Details an den historischen Häusern oder enge Gassen, in die sich normalerweise kaum ein Tourist verirrt. Diese Geheimtipps hat der Webdesigner zusammengetragen. Auf www.lauenburg-erleben.de erhalten Touristen aber auch Einheimische viele Tipps, die Stadt zu erkunden. Unter seinen Top 9 der Sehenswürdigkeiten finden sich neben Motiven, die in jedem Stadtführer von Lauenburg zu finden sind, auch unbekanntere Ecken. Unter anderen führt Mayer die Besucher seiner Seite zur Hunnenburg, über die er schreibt: „Es ist nur ein kleiner Weg, der für viele Gäste der Stadt au dem Weg durch die Elbstraße oder vorbei am Alten Markt oft gar nicht wahrgenommen wird. Dabei lassen sich die Besucher aber einiges entgehen. Die Häuser an der Hunnenburg wurden sehr aufwendig und liebevoll restauriert. Die Fassaden sind tolle Fotomotive und im Frühjahr und Sommer kann man Stockrosen in allen Farben entdecken.“ Das Schönste aber seien die Gärten, die sich über mehrere Ebenen auf dem Hang erstrecken und von oben einen grandiosen Blick auf Elbe und Altstadt bieten, wenn man dort mal zu Besuch sein darf. Beim Stöbern auf der liebevoll gestalteten Webseite erfahren die Besucher außerdem Hintergründe über die vielen Lauenburger Traditionsveranstaltungen, erhalten Restauranttipps und werden an besondere Ereignisse der jüngeren Stadtgeschichte erinnert.

Die Geschichte eines besonderen Bildes

Der Elbstrand in Lauenburg.

Foto: Holger MEyer

Auch wenn fast jedes Motiv, das Holger Meyer mit der Kamera einfängt, als Postkarte dienen könnte, gibt es Aufnahmen, auf die er besonders stolz ist. „Fotografen brauchen für manche Aufnahme einen besonderen Blick und etwas Glück“, sagt er.

Von Hohnstorf aus wird die Lauenburger Altstadt gern fotografiert. Meyer gelang dieses Motiv aber besonders stimmungsvoll. Er schreibt dazu: „Bei diesem Foto kam einiges zusammen. Es war ein Sonntagnachmittag. Oben am Schloss war Weihnachtsmarkt. Um etwa 16 Uhr schauten wir aus dem Fenster und sahen die Sonne als leuchtend orangefarbenen Ball am Himmel. Dann musste alles ganz schnell gehen: Kameras und Stativ geschnappt und mit dem Wagen an die Elbe gefahren.“

Wer will, kann sich Fotos kostenlos herunterladen

Wie eine historische Aufnahme mutet das Foto von Brau- und Brennhaus an. Diese besondere Atmosphäre gelänge nur frühmorgens bei Sonnenaufgang im März, sagt Meyer.

Foto: Holger MEyer

Und dann kam das Glück „Die Elbe war glatt wie ein See. Der Zufall wollte es, dass in dem Moment die Labe 12 festmachte und für ein paar kleine Wellen sorgte. Den Rest regelte die Natur: Je tiefer die Sonne stand, desto mehr begann die Altstadt zu leuchten“, beschreibt er den Moment.

Wem das stimmungsvolle Motiv besonders gut gefällt, dem macht es Holger Meyer zum Geschenk. In einer guten Auflösung darf jeder der mag, sich das Foto herunterladen und zwar kostenlos. Ob als Poster im Format DIN A3, als Postkarte oder Bildschirmhintergrund, Holger Meyer wünscht: „Viel Spaß damit.“