Dr. Wedderer war der erste Chefarzt des Krankenhauses

Lauenburg. Er war angesehen, immer um das Wohl der Patienten bemüht und ist noch heute vielen älteren Lauenburgern bekannt: Dr. Walter Wedderer. Der gebürtige Kieler war der erste Chefarzt des Lauenburger Krankenhauses, das 1920 in die Trägerschaft der Stadt überging. Von 1939 bis 1964 führte er mit viel Leidenschaft für seinen Beruf und hohem Arbeitsethos das Krankenhaus durch die Kriegswirren, Nachkriegszeit und die ersten Aufbaujahre.

„Als mein Vater 1939 anfing, hatte das Haus nur Belegbetten, also jeder Arzt im Ort hat seine Patienten selbst operiert“, sagt Norbert Wedderer. Er selbst ist 1940 geboren, kennt die ersten Berufsjahre seines Vaters in Lauenburg nur aus späteren Erzählungen, weiß aber: „Einfach war der Start für ihn damals nicht!“

Walter Wedderer war erst 32 Jahre alt, als er vom Krankenhaus Altona nach Lauenburg wechselte und damit vom Oberarzt zum Chefarzt aufstieg. Er war dafür verantwortlich, aus dem kleinen Belegbetten-Haus eine Fachklinik für Chirurgie zu machen, was bei den örtlichen Medizinern zumindest im ersten Jahr für Missstimmung sorgte.

Er wollte eine moderne Fachklinik aufbauen

1939 hatte das Krankenhaus 30 Betten. 1964 lag die Bettenzahl bei 60 und die Auslastung bei rund 90 Prozent. 60 Wochenstunden waren damals für den Chefarzt an der Tagesordnung. Sein persönliches Ziel: Eine moderne Klinik mit guter Einrichtung und Ausrüstung zu schaffen. Das Engagement war von Erfolg gekrönt. 1958 lobten die Lübecker Nachrichten: „Wir haben erfahren, dass das Lauenburger Krankenhaus unter der Leitung des Chefarztes Dr. Wedderer (…) weit über Lauenburg hinaus einen beachtlichen Ruf erworben hat, dass es als Fachkrankenhaus für Chirurgie anerkannt ist, sogar von fachlicher Seite als in „modernem Zustand befindlich“ bezeichnet wird und, was den Operationssaal betrifft, zu den modernsten in Schleswig-Holstein gehört.“

Vor 100 Jahren übernahm die Stadt Lauenburg das Krankenhaus

Noch kurz vor seiner Pensionierung kämpfte Wedderer weiter für mehr Ausstattung und Betten. Streitbar? War er nicht. Aber hartnäckig. Das Lauenburger Krankenhaus sah er als „sein“ Krankenhaus – und das sollte auf den neuesten Stand gebracht werden, damit es im wachsenden Konkurrenzkampf mit den Klinken der Umgebung mithalten konnte.

„Die größte Herausforderung waren aber sicher die Kriegsjahre“, sagt Norbert Wedderer. Die Hamburger Bombennächte 1943 und die vielen Flüchtlinge samt Kranken und Verletzten ließen Lauenburgs Einwohnerzahl in kurzer Zeit von 6000 auf 11.000 anwachsen. Das stellte den jungen Chefarzt vor große Probleme. „Es fehlte an allem. An Personal. An Geld für Personal. An Ausrüstung und Medikamenten!“ Aber mit viel Einsatz und kreativen Ideen hat der Klinikchef auch diese Zeit gut überstanden.

Hat Norbert Wedderer überhaupt viel von seinem Vater gehabt? „Er hat den Großteil seiner Zeit im Krankenhaus verbracht, aber war auch für meinen Bruder und mich da!“ Viel Freizeit war nicht übrig – aber sein Vater habe den Tennisclub Lauenburg wiederbelebt und sei ab und an mit dem Apotheker Rochna oder mit Pastor Engel auf Jagd gegangen. Namen, die auch heute noch dem ein oder anderen bekannt sind. „Es war eine illustre Gesellschaft, aber alles andere als abgehoben“, sagt Norbert Wedderer.

Der Name Wedderer galt etwas in Lauenburg

Arroganz gab es damals nicht. Das Verhältnis zwischen den Patienten und seinem Vater war gut. „Er war recht beliebt. Wenn ich mich irgendwo mit Namen vorstellen musste, wurde ich immer gefragt, ob ich der Sohn vom Chefarzt sei. Und dann hatte beinah jeder eine Geschichte über eine Operation zu erzählen!“ lacht Norbert Wedderer.

Norbert Wedderer, Sohn des ehemaligen Lauenburger Chefarztes.

Aber es war nicht immer einfach, Sohn von Walter Wedderer zu sein. Lausbubenstreiche? Ja. Gab es. Aber man musste schon vorsichtig sein. Jeder kannte ihn und seinen Bruder. Dennoch: Kindheit und Jugend im Chefarzt-Haus neben der Klinik hat Norbert Wedderer in guter Erinnerung. „Je älter ich werde, desto mehr schätze und verehre ich meinen Vater für das, was er geleistet hat!“

1964 hat Dr. Walter Wedderer Lauenburg verlassen und ist mit seiner Frau nach Garmisch gezogen. Vorher hatte er seinen Assistenzarzt und späteren Nachfolger als Chefarzt, Dr. Julius Hackethal, eingearbeitet. Wehmütig? War er wohl nicht. „Die Arbeit hatte sich am Ende so verändert, dass ihm der Abschied nicht schwer fiel!“ Für die Lauenburger ging die Geschichte des Krankenhauses noch weiter. 1990 wurde es an das Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht angegliedert und 2004 dann geschlossen.