Wie eine Solo-Selbstständige die Coronakrise meistert

Lauenburg. „Anfangs war es wie ein böser Traum. Ich habe nur gedacht: Hoffentlich passiert meiner Familie nichts“, erinnert sich Irina Geppa. Dass die Coronakrise sie wenig später eiskalt erwischen würde, hatte sie sich da noch nicht vorstellen können. Jetzt steht die 42-Jährige vor der verschlossenen Tür ihres Nagelstudios an der Berliner Straße. Wann sie es wieder öffnen darf, ist derzeit nicht absehbar.

Irina Geppa war schon immer eine Kämpferin. Vor 23 Jahren kam sie mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland. Die damals 19-Jährige sprach kaum Deutsch, aber sie biss sich durch, lernte Bauzeichnerin. Und sie hatte einen Traum: Selbstständig sein mit einem eigenen Nagelstudio. Daran änderte sich auch nichts, als sie mit ihren drei Kindern schließlich allein war. Wenn die abends schliefen, büffelte die junge Frau für ihre Ausbildung und bereitete sich auf die Prüfungen vor. An der Wand ihres Studios hängen zahlreiche Zeugnisse und Abschlusszertifikate.

Dreifache Mutter hat keine Rücklagen

Doch diesmal hilft ihr Kampfgeist nicht. Das Schlimmste an der derzeitigen Situation: „Ich habe nur das Einkommen meiner Arbeit. Aber ich bin ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch für meine Kinder“, sagt sie. Nächtelang habe sie nicht schlafen können, nachdem sie erfuhr, alle Termine ihrer Kunden bis auf Weiteres absagen zu müssen. Auf Rücklagen konnte die dreifache Mutter nicht zurückgreifen. Ihre monatlichen Einnahmen reichen normalerweise gerade so aus, um als Familie über die Runden zu kommen. Die kleine Summe, die ihr die Eltern in die Hand drückten, wollte sie eigentlich nicht annehmen. „Sie haben selbst zusammen nur eine schmale Rente. Aber was sollte ich denn machen“, sagt sie fast entschuldigend.

Als dann bekannt wurde, dass es für sogenannte Solo-Selbstständige und Freiberufler aufgrund der Coronakrise staatliche Hilfen geben würde, konnte Irina Geppa daran zunächst gar nicht glauben. „Ich zahle so wenig Steuern. Ich dachte, man würde doch zuerst denen helfen, die die Wirtschaft in Schwung halten sollen.“ Ohne viel Hoffnung füllte sie den Antrag auf Soforthilfe aus. Ihr größter Wunsch: Unter allen Umständen ihr Studio behalten. Der Antrag selbst sei keine große Sache gewesen – drei Seiten lang und nur ein paar Nachweise nötig.

Antrag auf Arbeitslosengeld 2 beim Jobcenter gestellt

Zehn Tage später waren 2764 Euro auf dem Konto von Irina Geppa – gedacht für die weiter laufenden Kosten ihres Studios in den nächsten drei Monaten. „Ich bin dankbar, dass in dieser Krise nicht nur an die großen Unternehmen gedacht wird“, sagt sie.

Doch auch wenn der Verlust des Nagelstudios vorläufig abgewendet scheint, Einkommen für sich und ihre Kinder hat sie derzeit nicht. Noch hat das Jobcenter ihrem Antrag auf Arbeitslosengeld 2 (Hartz IV) nicht stattgegeben. Irina Geppa hofft allerdings auf gute Nachrichten. „Ein Mitarbeiter des Jobcenters hat mich extra angerufen und mit versichert, dass alles getan werde, damit ich bald wieder Boden unter die Füße bekomme“, erzählt sie mit Tränen in die Augen.

Irina Geppa ist hin und her gerissen, wenn sie über eine mögliche Lockerung der strengen Vorschriften in der Coronakrise nachdenkt. „Natürlich wünsche ich mir, mein Studio bald wieder öffnen zu können. Andererseits habe ich Angst, dass sich das Virus dann wieder schneller weiter verbreitet“, sagt sie. Zu den Existenzängsten, denen sich die alleinerziehende Mutter derzeit herumschlagen muss, kommen andere Sorgen hinzu: „Mein Vater gehört mit seinen Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe. Besser noch ein bisschen durchhalten, als vorschnell eine Lockerung herbeizuführen und es dann zu bereuen“, ist sie überzeugt.

Hilfe für Solo-Selbstständige und Freiberufler in der Coronakrise

Die Bundesregierung hat finanzielle Soforthilfen (Zuschüsse) für Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe beschlossen. Demnach können diese bis zu 9000 Euro Einmalzahlung für drei Monate erhalten, wenn sie nicht mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen. Die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung erfolgt durch die Länder. In Schleswig-Holstein wird die Investitionsbank Schleswig-Holstein das Programm abwickeln. Die Anträge sind online auf der Seite www.ib-sh.de verfügbar. Diese Zuschüsse dienen dazu die laufenden Kosten des Unternehmens – z.B. Miete und Betriebskosten – zu decken. Zur Bestreitung des eigenen und des Lebensunterhaltes der Familie besteht auch für Solo-Selbstständige und Freiberufler ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Diese Sozialleistung (umgangssprachlich: Hartz IV) sichert das Existenzminium, das sowohl die aktuellen Unterkunftskosten beinhaltet als auch finanzielle Mittel zum Lebensunterhalt. Bis zum 30. Juni 2020 gilt, dass der Zugang zur Grundsicherung für diese Personengruppe erleichtert wird, der Zeitraum kann gegebenenfalls bis 31. Dezember 2020 verlängert werden. Antragsteller müssen in den nächsten sechs Monaten weder Vermögensverhältnisse offenlegen noch ihr Vermögen antasten. Die realen Aufwendungen werden als angemessen betrachtet. Die Anträge werden beim zuständigen Jobcenter gestellt.