Bei der Theatertherapie spielend in die eigene Seele blicken

Lauenburg. Manchmal hat man ja einen Knoten im Kopf: Man dreht und wendet das Problem hin und her, ohne zu einer Lösung zu kommen. Und auch wenn ein Streit die Seele belastet, findet sich oft kein Ansatz für die Lösung des Konflikts.

„Manchmal hilft es, einfach mal die Perspektive zu wechseln“, sagt Lauenburgs Theaterchef Andreas Püst. Er weiß, wovon er spricht. Schließlich schlüpft er auf der Bühne in ganz unterschiedliche Rollen. So ein Perspektivwechsel kann mitunter sogar heilsam sein. Püst hat seine Erfahrung als Schauspieler jetzt mit einer Ausbildung zum Theatertherapeuten ergänzt. Wenn es die durch Corona bedingten Umstände wieder zulassen, will er in Lauenburg damit durchstarten.

Püst ist während der Therapie Spielpartner

Praktische Erfahrenungen sammelt Andreas Püst derzeit im Zentrum für Stressfolgeerkrankungen in Dassow. Sein Ansatz: In einem kreativen Prozess setzt sich sein Gegenüber mit der eigenen Situation auseinander: „Es kommt nicht darauf an, dass am Ende ein Stück auf die Bühne gebracht oder Texte auswendig gelernt werden müssen.“

Püst ist dennoch Spielpartner: Manchmal übernimmt er die Rolle der Ex-Frau, wenn die Beziehung noch ungeklärt ist oder die der Mutter, die noch im reifen Alter zuviel Einfluss hat: „Spielen ist ein uralter Instinkt und ich biete einen geschützten Rahmen dafür. Die Methode nutzt das Handwerkszeug des Theaters und verbindet es mit den Techniken moderner Beratung und Psychologie.“

Eigentlich ist Püst von Beruf Rechtsanwalt

Anders als bei klassischen Gesprächstherapien beziehen bezieht die Theatertherapie den Körper mit ein. Die wichtigste Methode ist dabei das Rollenspiel. „Mitunter hilft es, die Perspektive zu wechseln. Dann bitte ich mein Gegenüber in die Rolle der Ex-Frau zu schlüpfen und ich übernehme seinen Part“, erklärt der frischgebackene Theatertherapeut. Das Ziel sei es, mit den Mitteln des Theaters jeweils zum Kern des Problems vorzudringen.

Seinen Lebensunterhalt will Püst mit diesem neuen Angebot nicht ausschließlich verdienen. Schließlich ist da ja sein eigentlicher Beruf als Rechtsanwalt und seine schauspielerische Laufbahn in verschiedenen Ensembles.

Menschen können neue Erfahrungen sammeln

„Ich habe aber festgestellt, dass ich mit meinen Mitteln Menschen helfen kann, neue Erfahrungen zu sammeln, vor allem mit sich selbst. Das empfinde ich als großes Privileg“, sagt er. Gerade in der heutigen Zeit falle es vielen Menschen schwer, auf ihr Bauchgefühl zu hören und sich selbst und die eigenen Bedürfnisse richtig wahrzunehmen.

Seine Überzeugung: „Ich kann auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber einen neuen Blickwinkel zeigen. Wer sich darauf einlässt, kann etwas über sich lernen“, sagt er. Und wenn es durch die Augen einer Handpuppe ist.

Die Theatertherapie gehört zu den neueren Therapierichtungen und bietet einen spielerischen und kreativen Zugang zu unbewussten Problematiken. Durch Rollenspiele und Improvisationstechniken lernt der Klient die eigene Persönlichkeit sowie verdrängte Persönlichkeitsanteile kennen. Durch die Methode des Theaterspiels kann der Klient in Rollen schlüpfen und dadurch im geschützten Rahmen unterschiedliche Wirkungen erfahren (auch sozial unerwünschtes Verhalten ausleben) sowie verschiedene Lösungsvarianten erproben. Was eine Person gut kann, auch wenn es in ihren Augen eher ein Defizit ist, wird so ins Bewusstsein gerückt.