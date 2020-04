Jedes Möbelstück von Peter Jodello ist ein Unikat

Lauenburg. Ein kleines Schild an der knapp 30 Meter langen Hofeinfahrt verrät, hier im Sandkrug in Schnakenbek gibt es eine kleine Manufaktur. Ihr Name: Peters Möbelklinik. Hier werden von Peter Jodello in die Jahre gekommene Sofas, Stühle und Wohnmobile mit neuen Polstern ausgestattet. Aber auch Hundesofas von Edy Design sind wahre Verkaufsschlager – zumindest war das vor der Coronakrise der Fall.

Der 50 Jahre alter Peter Jodello kommt gebürtig aus Polen. Seit 2010 wohnt er mit seiner Frau Wioletta (48) in Schnakenbek auf einem großen Hof, auf dem zehn weitere Familien eine Bleibe gefunden haben. Der Grund für seinen Umzug: ein schwerer Unfall. „Seither bin ich querschnittsgelähmt“, sagt Jodello, der in einem Rollstuhl sitzt und gerade gekonnt durch die einzelnen Räume der Werkstatt fährt, um eine ausgiebige Besichtigung zu ermöglichen: „In Polen habe ich als Tischler gearbeitet, aber seit meiner Behinderung hab ich keine Arbeit mehr bekommen. Wir sind dann nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung hier als Rollstuhlfahrer leichter einen Job zu finden.“ Ergebnislos. Mehr als 200 Bewerbungen wurden geschrieben, zu einer festen Anstellung kam es nie.

Vermieter stellte Werkstatt anfangs kostenfrei zur Verfügung

Wioletta Jodello hilft ihrem Mann in der Werkstatt. Das Hundesofa-Modell heißt „Roma Exclusive Velours Samt Bordeauxviolett“

Foto: Isabella Sauer

Entmutigen ließ sich Jodello allerdings nicht. „Vom Staat leben wollte ich nicht“, sagt er und blickt zu aufgestapelten, Minisofas hinüber. 2015 kam der Pole dann mit seinem Vermieter Hans-Otto Mieth ins Gespräch, eine kleine Firma aufbauen zu wollen. Gesagt getan, sein Vermieter stellte die Werkstatt erst einmal kostenfrei zur Verfügung.

„Wir haben angefangen Möbel zu renovieren. Sofas und Couches. Aber dabei musste mir meine Frau oftmals helfen“, erinnert sich Jodello zurück. Die Möbelstücke waren für ihn einfach zu groß und zu unhandlich: „Da kam mir eines Tages die Idee mit den Hundesofas.“ Inspiriert durch seinen Schäferhund Eddi, hat Jodello mittlerweile um die 40 verschiedenen Hundesofas entworfen. Vom schwarzen Ledersofa im Chesterfield-Stil bis hin zum antiken XL-Mahagoni-Sofa ist alles mit dabei. „Je nach Wunsch können Größe und Farbe des Sofas angepasst werden. Jedes Stück ist handgefertigt und ein Unikat“, so Jodello. Kostenpunkt: Meist um die 300 Euro. „Fast 2000 Sofas haben wir nun schon über das Internet verkauft. Nach Skandinavien, Frankreich, Holland, die USA und viele weitere Länder“, erzählt er voller Stolz.

Neues Projekt ist ein behindertengerechtes Boxspringbett

An den Wänden in der Werkstatt der Möbelmanufaktur hängen verschiedene Schablonen. Es gibt um die 40 verschiedenen Sofamodelle.

Foto: Isabella Sauer

Doch dann hält er kurz inne, schaut zu seiner Frau Wioletta, mit der er seit 29 Jahren verheiratet ist und sagt: „Nun ist das Geschäft aber eingebrochen. Seit der Coronakrise haben wir keine neuen Aufträge reinbekommen. Einige wurden sogar storniert.“ Nun hofft er, dass sich die Situation bald wieder bessert. Bis dahin bastelt er gemeinsam mit seiner Frau an einem ganz persönlichen Projekt : einem behindertengerechten Boxspringbett im Chesterfield-Stil. Das habe er sich schon lange gewünscht, denn sein jetziges sehe aus wie ein Pflegebett. Das Neue bekommt sogar Schränkchen, in denen sich Katheter und Mülltüten per Haken ganz einfach verstecken lassen: „Wenn das fertig ist, könnte ich mir vorstellen, solche Betten auch zu verkaufen.“ Weitere Infos unter www.edydesign.de oder www.petersmoebelklinik.de