Osterbriefe, die Trost und Zuversicht spenden

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lauenburg. Bei der Familie, den Kindern und Enkeln sein, oder zumindest lieben Besuch empfangen – das ist für die meisten Bewohner der Seniorenheime das schönste am Osterfest. In diesem Jahr ist alles anders. Die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus ist besonders für ältere Menschen groß und nicht selten mit schlimmen Folgen. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist da die Einsamkeit, die an Feiertagen besonders schmerzhaft ist.

„Wenn Sie mögen, schreiben Sie zu Ostern Hoffnungsbriefe an die Bewohner der Senioreneinrichtungen“, bat die evangelische Kirchengemeinde vor einiger Zeit. Viele große und kleine Kuverts – oft liebevoll verziert – dazu Karten und Basteleien sind seither in die Briefkästen an der Kirche oder dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingeworfen worden. Manche kamen mit der Post, andere haben Gemeindemitglieder bei den Verfassern sogar von zu Hause abgeholt. Selbst aus Geesthacht und Schwarzenbek kommen einige Briefe.

Jeder Brief ist mit viel Liebe gestaltet worden

An Sonnabend hat Pastorin Sara Burghoff die Hoffnungsbriefe in den drei Lauenburger Seniorenheimen verteilt. Sie selbst durfte nicht dabei sein, als die Briefe und Karten verlesen wurden. Das Kontaktverbot gilt auch für Pastoren – und auch an den Osterfeiertagen. Dass die Briefe geöffnet und vorgelesen werden, hat einen Grund. „Einige Senioren können nicht mehr selbst lesen, aber die Zeilen auf sich wirken lassen“, sagt die Pastorin.

Sie selbst sei ganz angetan davon, welche Mühe sich die Verfasser der Briefe gegeben haben. Acht Seiten lang ist der einer Lauenburgerin – mit klugen Gedanken und einer selbst verfassten Geschichte. Eine andere Briefschreiberin stellt Fragen an die Empfänger ihrer Worte: Worauf bist du stolz in deinem Leben? Was gibt dir Hoffnung? Andere Briefe sind in Schönschrift mit der Hand geschrieben. Man sieht den Zeilen an, wie viel Mühe in ihnen steckt. Manche Verfasser erzählen, wie es ihnen selbst gerade geht, was ihnen Angst macht und was Mut.

„Das sind längst nicht alles christliche Botschaften, sondern sie handeln vom Alltag, der gerade so besonders ist“, sagt die Pastorin. Ein Gedanke steckt in allen Briefen: Auch wer sich im Moment ein bisschen einsam fühlt, ist nicht vergessen. Für Sara Burghoff erfüllen die Briefe auch noch einen anderen Zweck: „Wir sind ja derzeit alle verunsichert. Manche traurig, dass sie ihre Liebsten an den Osterfeiertagen nicht sehen können. Wer anderen Hoffnung schenkt, macht sich dabei auch selbst Mut“, ist sie überzeugt.

Im Lauenburger Askanierhaus hat man sich auch Gedanken gemacht, den Bewohnern die Ostertage so schön wie möglich zu machen. „Wir haben für die Angehörigen einen separaten Raum eingerichtet. Per Videochat können sie mit den Bewohnern sprechen. Die Senioren freuen sich über diesen Kontakt sehr“, sagt Geschäftsführer Phillipp Staneck. Und auch die Hoffnungsbriefe würden dazu beitragen, die Ostertage für die Bewohner doch als etwas Besonderes zu erleben.