Kontaktverbot: Lauenburg setzt auf Einsicht statt Verbote

Lauenburg. Nicht mehr als zwei Personen auf einmal und immer im Abstand von mindestens eineinhalb Meter voneinander entfernt – das Kontaktverbot gegen die Verbreitung des Coronavirus verlangt jedem derzeit einiges ab.

Was in Schleswig-Holstein nicht verboten ist: Spazierengehen und Bewegung an frischer Luft, allerdings immer unter Einhaltung der geltenden Regelungen. Doch gerade in der bei Ausflüglern beliebten Lauenburger Altstadt mit den engen Gassen ist das nicht so einfach. In der Woche ist es aktuell fast menschenleer, doch wenn am Wochenende schönes Wetter lockt, flanieren Spaziergänger gern durch die malerische Elbstraße – trotz geschlossener Läden und Cafés. „Zeitweise ist es hier so voll wie in der Hochsaison. Unmöglich, den gebotenen Abstand zueinander einzuhalten“, sagt ein Anwohner.

Er will an den vergangenen beiden Wochenenden auch Autos mit Kennzeichen aus Winsen und Lüneburg beobachtet haben. Dabei hat Schleswig-Holstein seit dem 18. März die Einreise aus rein touristischem Anlass verboten.

Ordnungsamt und Polizei verstärken Kontrollen

Doch auch in Hinblick auf die kommenden Osterfeiertag plant man in Lauenburg keine drastischen Maßnahmen, um einen möglichen Besucherstrom einzudämmen. Während die Stadt Geesthacht schon dabei ist, insbesondere die Parkplätze entlang der Elbe zu sperren, sieht man in Lauenburg von solchen Konsequenzen ab. „Die Parkplätze in der Altstadt sind gleichzeitig auch Anwohnerstellplätze, das wäre nicht praktikabel“, sagt Bauamtsleiter Reinhard Nieberg. Ebenso sei nicht geplant, den Zugang zur Elbstraße so zu beschränken, dass sich auf dem verhältnismäßig engem Raum nicht zu viele Menschen begegnen.

Stattdessen setzt die Stadt auf Einsicht der Lauenburger und Gäste der Stadt. „Eigentlich gibt es nichts Schöneres als eine belebte Altstadt. Aber bitte nicht jetzt“, sagt Lauenburgs Bürgermeister Andreas Thiede. Zwar soll es in die Altstadt keine zahlenmäßigen Zugangsbeschränkungen geben, wohl aber verstärkte Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Dabei gehe es aber lediglich darum zu verhindern, dass sich Menschenansammlungen bilden.

Vorschriften weitgehend eingehalten

Die Lauenburger Polizei will während der Osterfeiertage in der Altstadt ebenfalls Präsenz zeigen. „Wir haben die Bereiche im Rahmen unserer Streifentätigkeit im Blick und ein zusätzliches Fahrzeug angefordert“, berichtet Lauenburgs Polizeichef Ulf Clasen. Seine Erfahrung der vergangenen zwei Wochen: „In der Regel halten sich die Lauenburger an die derzeit bestehenden Vorschriften.“ Nur vereinzelt müssten die Beamten energischer vorgehen, etwa wenn Jugendliche diesbezüglich ein provozierendes Verhalten an den Tag legen.

Der seit vergangenem Wochenende in Schleswig-Holstein geltende Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen das Kontaktverbot sei in Lauenburg noch nicht zur Anwendung gekommen. „Wir gehen da mit Augenmaß ran und würden einen Bußgeldbescheid erst schreiben, wenn Aufforderungen und Ermahnungen fruchtlos bleiben. Ansonsten setzen wir auf die Vernunft“, so der Polizeichef.