Hilfsfonds: „Problem in die Zukunft verschoben“

Lauenburg. Ausbleibende Gäste und Stornierungen bis in den Herbst – Hoteliers, Gastronomen und die Touristikbranche trifft die Coronakrise besonders hart – auch in Lauenburg. Um deren Liquiditätsengpass abzumildern, hat das Land Schleswig-Holstein einen sogenannten Mittelstandssicherungsfonds aufgelegt.

Darlehen zwischen 15.000 und 750.000 Euro vergibt die Investitionsbank des Landes Schleswig-Holstein an Betriebe, die durch die Krise besonders gebeutelt sind. Die Kredite sind zinslos mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgelegt. Im Bedarfsfall ist eine Anschlussfinanzierung zu den dann geltenden Konditionen möglich. Der Hilfsfonds richtet sich auch an Betreiber von Camping- und Wohnmobilstellplätzen, Jugendherbergen sowie für Vermieter von Ferienwohnungen. Die Bedingung: Die Hausbank muss sich mit einem zusätzlichen Darlehen in Höhe von zehn Prozent beteiligen. Hier beträgt die zinsfreie Zeit nur zwei Jahre.

Lauenburger Wirte zögern bei Antragstellung

Die Lauenburger Gastronomen sehen den Hilfsfonds des Landes mit gemischten Gefühlen. Für Sönke Ellerbrock ist ein Kredit keine Option – selbst mit langer Laufzeit und über weiter Strecken zinslos. „Ich kann nicht noch mehr finanzielle Verpflichtungen eingehen. Die Saison ist jetzt schon gelaufen und die Kosten laufen weiter“, sagte der Wirt des Alten Schifferhauses bereits Mitte vergangenen Monats gegenüber unserer Zeitung. Ähnliche Überlegungen stellt auch Andreas Stein aus der Musikkneipe GnaSteiners an: „Wir wissen aktuell noch nicht, ob wir das Angebot in Anspruch nehmen. Letztendlich ist der Fonds nichts anderes als ein Darlehen, was bedient werden muss. Damit wir das Problem nur in die weitere Zukunft geschoben.“ Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren haben Andreas Stein und Claudia Gnadl das Gna­Steiners aus der Taufe gehoben. Am Wochenende und manchmal auch in der Woche gibt es hier Livekonzerte von Musikern aus ganz Norddeutschland. „Wir hoffen, dass wir wenigstens das Festival Schleusen Rock am 25. Juli wie geplant durchziehen können“, sagt Andreas Stein. Durchhalten sei die Devise.

Gastronomen schreiben Brandbrief

Gastronom Thomas Timm betreibt mit seiner Frau Deborah Blum das Hotel und Restaurant Bellevue, mit insgesamt fünf festangestellten Mitarbeitern und einem Auszubildenden. Wie fast alle Gastronomen der Stadt versucht sich das Gastronomenpaar jetzt mit Außerhausverkauf einigermaßen über Wasser zu halten. Etwa einmal in der Woche gibt es einen Übernachtungsgast, der berufliche Gründe dafür hat. Timm hat sich mittlerweile mit allen möglichen Bedingungen für Hilfsprogramme beschäftigt. „Es ist super, dass Bund und Länder im Rekordtempo Gesetze durchbringen“, sagt er. Kurzarbeit habe er für seine Mitarbeiter bereits beantragt. Und auch mit den Bedingungen für das neue Hilfsprogramm des Landes hat er sich schon vertraut gemacht. „Was am Ende an Geld fließt, werden wir sehen“, sagt er.

Nordrhein-Westfalen hat einen Hilfsfonds unter ähnlichen Bedingungen aufgesetzt. Dort haben 40 Gastronomen einen Brandbrief an die Landesregierung geschickt. Darin heißt es unter anderem: „Alle bisherigen Beschlüsse wie die Bereitstellung von Überbrückungskrediten sorgen nur für einen Aufschub der Probleme, nicht für Lösungen.“