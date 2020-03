Lauenburger Bedürftigen auch in der Krise helfen

Lauenburg. Jeder, der aufgrund der Coronakrise nicht mehr aus dem Haus gehen darf oder möchte, kann sich in Lauenburg auf Nachbarschaftshilfe verlassen. Unter anderem die evangelische Kirchengemeinde bietet einen Service an: Gegen Einkaufszettel und Bargeld gibt es die Waren frei Haus geliefert.

Doch vielen Lauenburgern ist damit nicht geholfen. Sie haben einfach das Geld nicht dafür. Ihre Einkaufstour führte sie meist zur Lauenburger Tafel. Doch die ist seit zwei Wochen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus geschlossen. „Wie können wir einerseits dafür sorgen, dass Bedürftige weiter mit Lebensmitteln versorgt werden und andererseits, dass wir nichts wegwerfen müssen?“, fragte vor ein paar Tagen eine Mitarbeiterin des Lauenburger Penny-Marktes in einer Facebookgruppe. Die anschließende Diskussion zeigte: Helfen wollen viele.

Lebensmittel im Einkaufswagen ablegen

Jetzt besteht dazu auch die Möglichkeit. Die Lauenburger Tafel, die Wirtschaftliche Vereinigung, die evangelische und katholische Kirchengemeinde sowie die islamisch-türkische Gemeinde haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Der Lauenburger Penny-Markt und Edeka beteiligen sich ebenfalls an der Aktion. Die Idee: In den beiden Märkten werden Einkaufswagen mit Lebensmittelspenden aufgestellt. Auch wer Bedürftige in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte, kann haltbare Lebensmittel kaufen und sie ebenfalls im Einkaufswagen deponieren.

Die Fäden der Aktion laufen bei Pastor Philip Graffam zusammen, der dienstags und freitags, von 11 bis 12 Uhr, unter Telefon 04153/33 55 zu erreichen ist, um die Übergabe der Lebensmittel zu besprechen. Wer nicht selbst vorbeikommen kann, dem wird ein ehrenamtlicher Lieferservice angeboten. Auch dafür werden noch Helfer gesucht, die sich ebenfalls unter dieser Nummer melden können.

Auch Geldspenden sind gefragt

„Wir möchten auch Lebensmittel für Bedürftige kaufen, deshalb ist die Initiative auch auf Geldspenden angewiesen. Wir freuen uns über jeden Betrag der eingeht, damit wir die Not der Menschen lindern können“, sagt die Vorsitzende der Lauenburger Tafel, Friederike Betge. Bis zur Schließung versorgte die Tafel etwa 400 Menschen pro Ausgabetag.

Wer die Aktion mit einer Spende unterstützen möchte, kann den Betrag einzahlen auf das Konto: Lauenburger Tafel e.V. Stichwort „Coronakrise“, KSK Lauenburg IBAN: DE22 2305 2750 0000 4166 14, BIC: NOLADE21RZB.