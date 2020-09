Zur Prostitution erpresst: Der Angeklagte schweigt

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Gülzow/Hamburg. Monatlich zwischen 4000 und 7000 Euro verdiente die Gülzowerin Anja P. (Name geändert) netto – aber nicht freiwillig. Zwei Jahre lang soll ihr Lebenspartner sie unter massiven Drohungen zur Prostitution gezwungen haben. Ihr selbst und ihren beiden Kindern werde „etwas passieren“, wenn sie sich seinen Forderungen widersetze, so der 43-jährige Naser D.. laut Anklage. Jetzt sitzt der aus Syrien stammende Mann in Untersuchungshaft. Seit gestern wird gegen ihn vor dem Hamburger Landgericht verhandelt.

Die Taten sollen sich in Gülzow im Kreis Herzogtum Lauenburg abgespielt haben, eigentlich wäre damit die Lübecker Staatsanwaltschaft für die Anklage zuständig gewesen. Naser D. soll aber auch zahlreiche Diebstähle und Einbrüche auf Hamburger Gebiet verübt haben, deshalb findet der Prozess in Hamburg statt.

Damalige Freundin musste Einnahmen komplett abliefern

Sicher ist: Naser D. unterhielt mit Anja P. eine außereheliche Beziehung. Im Oktober 2015 soll er ihr in ihrer Wohnung in Gülzow ein Klappmesser an den Hals gehalten und sie zur Prostitution aufgefordert haben. Als sie sich weigerte, soll er auch ihren Kindern Gewalt angedroht haben. Schließlich gab sie nach und prostituierte sich bis zum Oktober 2017. Sie sah keinen anderen Ausweg für sich, weil Naser D. sie immer wieder schlug und mit noch mehr Gewalt drohte.

Ihre Einnahmen musste sie bis auf den letzten Cent bei ihm abliefern. Naser D. nahm ihr auch ihre EC-Karte weg und plünderte damit ihr Konto. 30.000 Euro sollen so in seine Taschen geflossen sein. Am Ende verlor Anja P. alles – ihre Wohnung, ihren Job als Büroangestellte und sogar beiden ihre Kinder. Das Sorgerecht wurde vom Familiengericht dem Vater der Kinder übertragen.

Insgesamt noch acht Verhandlungstage vorgesehen

Am ersten Verhandlungstag äußerte sich Naser D. nicht zu den Anklagevorwürfen. Mit vorgehaltenem Aktendeckel ließ er das Blitzlichtgewitter der Pressefotografen über sich ergehen. Die Ausführungen der Staatsanwältin schienen ihn zu langweilen. Darin war nicht nur von den Übergriffen gegen Anja P. die Rede, die Anklagevertreterin warf ihm auch mehrere Einbrüche vor. Seine bevorzugte Methode war dabei das Einwerfen von Fensterscheiben mit schweren Gullydeckeln. Dreimal warf er die Scheiben eines Hotel in Harburg ein, nur zweimal konnte er wirklich in das Haus eindringen. Der Schaden war größer als die Beute: Naser D. erbeutete dabei lediglich etwas über 500 Euro.

In Büchen warf er das Küchenfenster eines Einfamilienhauses mit einem Gullydeckel ein und erbeutete 650 Euro Bargeld. An den beiden nächsten Verhandlungstagen soll Anja P. als Zeugin vernommen werden. Weil sie sich immer noch vor ihrem Peiniger fürchtet, soll auch eine Zeugenbetreuerin im Gerichtssaal anwesend sein. „Die Zeugin leidet noch heute unter starken Ängsten, deshalb wird das Gericht ihr diese Begleitung ermöglichen“, erläuterte der Richter.

Insgesamt sind noch acht weitere Verhandlungstage bis zur Urteilsverkündung vorgesehen.