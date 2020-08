Umweltskandal oder alles legal? Streit um Asphalt im Wald

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Kröppelshagen. Riesenkrach in Kröppelshagen um Straßenbauschotter: Dr. Jens Kalke geht von einem Umweltfrevel aus. Michael von Brauchitsch indes ist sich keines Fehlverhaltens bewusst. Der CDU-Bürgermeister der Gemeinde Kröppelshagen-Fahrendorf ist nun seinerseits sauer auf Kalke, der Ratsmitglied der Grünen in Geesthacht ist. Er fühlt sich völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Es geht um den Asphaltschotter, der bei den Straßenarbeiten an der Fahrendorfer Dorfstraße im vergangenen Jahr angefallen ist. Die dort auf einer Länge von etwa zwei Kilometern abgetragene alte Deckschicht hat Kalke nun als schwarzen Schotter auf den Feldwegen und zudem als große Halde im Wald bei Kröppelshagen entdeckt. Er fährt dort regelmäßig mit dem Fahrrad von Geesthacht zu Verwandten nach Escheburg.

Bürgermeister verweist auf ein Gutacht

Das fand der Grüne verdächtig. Er empfand die Wege immer als in Ordnung. Hat hier die Gemeinde Geld sparen wollen und statt der kostenpflichtigen Entsorgung des Straßenaufbruchs den Weg der illegalen Entsorgung gewählt? Zudem entdeckte er eine große Halde desselben Materials mitten im Wald, geschätzt etwa 250 Kubikmeter.

Kalke schrieb dem Bürgermeister eine Mail. Er legte Wert auf die Feststellung, dass er als kritischer Mitbürger Fragen stelle, nicht als Politiker. Doch damit lässt ihn von Brauchitsch nicht durchkommen. Als Ratsherr sei er eine öffentliche Person, sagt er. Das lasse sich nicht trennen. Er ist empört, einem Grünen aus der Stadt Geesthacht Rede und Antwort stehen zu sollen. Der Bürgermeister verweist auf ein Gutachten, das zu Beginn der Straßenbauarbeiten erstellt werden musste. Die genommenen Proben hätten keine Auffälligkeiten aufgewiesen, folglich sei eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erstellt worden. „Ich rechne damit, das alles im grünen Bereich ist“, sagt von Brauchitsch.

Auch andere Gemeinden würden so verfahren

Für seine Gemeinde sei es kostenloser Schotter, um die Feldwege zu befestigen, besonders dort, wo die

„Ich rechne damit, dass alles im grünen Bereich ist“, sagt Michael von Brauchitsch, Bürgermeister von Kröppelshagen-Fahrendorf.

Foto: Gerrit Pfennig / BGZ

Landwirte mit schweren Fahrzeugen unterwegs seien. „Damit haben wir jahrelange positive Erfahrungen“, sagt von Brauchitsch. Auch andere Gemeinde würden so verfahren. Alternativmaterial für die ganzen Wege zu kaufen, sei teuer für kleine Gemeinden. Ausgebracht hätten das Material die Mitarbeiter des Bauhofes, es sei verbraucht worden. Den Schotter für die Halde im Wald habe man einem Waldbesitzer überlassen, der eigene Pläne verfolge, so von Brauchitsch.

Dr. Jens Kalke hat mittlerweile Elisabeth Oechtering hinzugezogen. Sie ist eine Parteikollegin aus der Fraktion und Bodenschutzexpertin, war Vizepräsidentin beim Bundesverband Boden. Für sie ist nicht das Recycling das Problem, sondern die Art der Ausbringung des Schotters: Er sei lose und unsauber verteilt über mindestens 1,5 Kilometer. Er könne auf die Getreidefelder stauben oder in die Lungen der Radfahrer. „Wenn hier ein Biohof wäre, die hätten sich beschwert“, sagt sie und legt sich fest: „Aus unserer Sicht ist es eine illegale Beseitigung hochgiftiger Abfälle.“

Kreisverwaltung könnte Streit beenden

Den Streit beenden könnte die Kreisverwaltung. Peter Hackemann vom Fachdienst Abfall und Bodenschutz war gestern vor Ort, entnahm an vier Stellen Proben aus dem Schotter. Ein Schnelltest auf Giftstoffe vor Ort hinterließ weiße Flecken, brachte aber keine Ergebnisse. Nun sind die Proben im Labor. Untersucht wird auf Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die im Steinkohleteer und auch in Autoreifen vorhanden sind, sowie Phenole, ebenfalls im Steinkohleteer zu finden. Bis zum Ergebnis dauere es wenigstens zwei Wochen, so Peter Hackemann.