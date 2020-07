HZG erforscht Klimawandel auf Spitzbergen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. Seit Juni sind wieder Flüge nach Mallorca erlaubt, für Claudia Schmidt ging es in die andere Richtung. Die junge Forscherin des Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) – Zentrum für Material- und Küstenforschung – flog Richtung Norden, landete in einer Forschungsstation nur 1231 Kilometer vom Nordpol entfernt.

An Spitzbergens Westküste wanderte sie bis zu sieben Stunden mit Rucksack und in Gummistiefeln über das Geröll, watete durch eiskalte Bäche aus Schmelzwasser. Mit ihrem Team nahm sie Proben an Land und im Fjord vom Schmelzwasser des Gletschers Midtre Lovénbreen, zudem wurden bei Bohrungen Sedimente gesammelt. Ermittelt werden unter anderem pH-Wert, Kohlenstoffkonzentration, Partikel und Metallkonzentrationen. Während die in Bergedorf lebende Forscherin nach der Rückkehr gestern in Geesthacht ihren ersten Arbeitstag hatte, muss sie auf ihre Proben noch warten. Sie lagern im Container und werden im September mit einem Forschungsschiff in Bremerhaven ankommen. Damit die Proben nicht durch biologische Aktivitäten verfälscht werden, sind sie zum Teil tiefgekühlt.

Internationales Forschungsprojekt ECOTIP gestartet

Chemikerin Claudia Schmidt (25) forschte auf Spitzbergen.

Foto: Dirk Palapies

Die Untersuchungen sind ein Teil des internationalen Forschungsprojektes ECOTIP, das jetzt gestartet ist. Insgesamt 16 Forschungseinrichtungen aus zehn Ländern sind an dem von der EU geförderten Projekt beteiligt, das HZG erhält als einer der Projektpartner dafür rund 700.000 Euro für vier Jahre. Untersucht werden soll, wie sich die marinen Ökosysteme in der Arktis verändern und welche Auswirkungen das auf die dort lebende Bevölkerung hat. Claudia Schmidt promoviert am HZG, schreibt ihre Doktorarbeit über „Die Auswirkungen des Klimawandels auf das arktische Ökosystem“, so der Arbeitstitel. Das passt natürlich sehr gut zum Projekt. Fertig sein will sie 2023.

Das Angebot, in die Forschungsstation Ny-Alesund mitzufahren, kam vom Alfred-Wegener-Institut (AWI), das ist das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wegen der Corona-Situation mussten Wissenschaftler absagen, waren Plätze neu zu vergeben. Vom HZG flog noch Chantal Mears mit, zudem zwei Kollegen vom AWI. Am 17. Juni ging es mit dem Flugzeug nach Oslo, dann musste das Team zehn Tage in Quarantäne. Die Wissenschaftler landeten am 29. Juni in einer kleinen Maschine bei Ny-Alesund.

Klimawandel ist gut sichtbar

Tagsüber zehn Grad, nachts gehe es runter auf sechs Grad, berichtet Claudia Schmidt. Bäume und Sträucher gibt es nicht, dafür Moose und Farne. Das heißt: kein Schatten. Und: Der Klimawandel ist gut sichtbar. Ein Kollege, der im Gegensatz zu Claudia Schmidt schon einmal dort gewesen ist, meinte, dass der Gletscher in zwei Jahren um 50 Meter geschrumpft sei.

Weil gerade hoch im Norden die Sonne nicht untergeht, war es die ganze Zeit hell. Bei der Landung vergangene Woche auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel fiel Claudia Schmidt als erstes auf, wie schön doch ein Sonnenuntergang ist.