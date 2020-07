Wohltorferin Sabina Hirtz bringt Ordnung in Haus und Seele

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Wohltorf. Wenn Angst, Trauma oder Depression dazu führen, dass das Leben aus den Fugen gerät, kann das Messie-Syndrom das äußere Erscheinungsbild dieser Erkrankungen sein. „Etwa jeder zehnte meiner Patienten kommt mit einer Messie-Problematik zu mir“, sagt Sabina Hirtz.

Als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Beraterin und Coach widmet sie sich seit Jahren dem Thema. Aktuell ist sie in der Sendung „Das Messie-Team – Start in ein neues Leben“, zusammen mit Fernsehpartner Dennis Karl bei RTL 2 zu sehen. Vor laufender Kamera holt sie Menschen aus dem Chaos. „Die Wohnung zeigt nur äußerlich, was in der Seele entrümpelt werden muss“, so die 56-Jährige.

Rund zwei Millionen Menschen vom Syndrom betroffen

Messies gebe es in allen sozialen Schichten. Rund zwei Millionen Menschen sind vom Messie-Syndrom betroffen, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, denn es ist ein schambehaftetes Problem. Die Corona-Pandemie dürfte zu einer Erhöhung der Zahlen geführt haben, vermutet Sabina Hirtz. Die 27 Episoden ihrer Sendung, die aktuell wiederholt werden, haben einen Marktanteil von teilweise über acht Prozent. „Nach jeder Sendung bekomme ich viele Anfragen“, so die Therapeutin. Obwohl es die Kritik an der Sendung gibt, Menschen würden dort vorgeführt, so habe sie den Effekt, dass Betroffene sich nach der Ausstrahlung trauen, ihr Problem anzugehen. „Jeder, der über Messies die Nase rümpft, kann an dem Phänomen des Hortens von Toilettenpapier sehen, wie schnell eine Lebenssituation sich ändern kann. So, wie es den Menschen damit ging, empfinden es Messies immer“, erklärt sie.

Das Ansammeln von Gegenständen bis hin zum Vermüllen der Wohnung sei nur ein äußeres Zeichen der inneren Problematik. Das übermäßige Sammeln habe eine Schutzfunktion als Ursache beispielsweise vor erlebter sexueller Gewalt. Auch der Ersatz für Liebe könne einer der Gründe sein. Die Gegenstände verkörpern dieses fehlende Gefühl.

Problematik liegt in der Kindheit

So wie bei einer 57-jährigen Hamburgerin, die seit einem halben Jahr mit Sabina Hirtz arbeitet. „Bevor ich den Kontakt aufgenommen habe, wurde mir klar, dass ich etwas verändern möchte“, sagt sie. Nun habe sie erkannt, dass die Problematik in der Kindheit verankert ist. Die ehemalige Buchhalterin hat die fehlende Liebe des Elternhauses mit Arbeit kompensiert, sei ein Workaholic gewesen. Die Ordnung zu Hause blieb auf der Strecke, der Strudel begann. Es ging soweit, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Inzwischen ist sie arbeitslos. Die Arbeit mit der Messieberaterin hat schon erste Spuren hinterlassen. Sie ließ Freundschaften wieder aufleben, hat auch berufliche Pläne. Ihre Erfahrungen mit dem Messie-Syndrom sollen anderen helfen. Sie will Aufräum-Coach werden. „Es wäre toll, wenn ich es bis Weihnachten schaffe, Freunde wieder zu mir nach Hause einzuladen“, sagt sie.

Hauptziel von Sabina Hirtz sei, die Menschen zurück in ein gesellschaftliches Leben zu bringen. Kürzlich hat sie eine Ausbildung zur Raido-Healing-Horses-Therapeutin absolviert. Die Arbeit mit Pferden auch in der Therapie mit Messies, sei besonders erfolgversprechend. „Pferde spüren, ob der Mensch authentisch ist und darauf reagieren sie“, so die Messieberaterin. Das gebe den Menschen Kraft auf dem Weg in die Ordnung.

Seit 1981 ist Sabina Hirtz Sängerin

Bereits mit 14 Jahren beschritt Sabina Hirtz den Weg zur Psychotherapie. Sie unterstützte ihren Vater, der Jugendfußballtrainer war, als Mentaltrainerin der Mannschaft. Aber auch mit Radio und TV hat sie früh Erfahrungen gesammelt. Als Teenager moderierte sie bei RTL Radio in Luxemburg eine Sportsendung, mit Anfang 20 die Rocksendung „Mosh“.

Seit 1981 ist sie Sängerin der Thrash-Metal-Band Holy Moses, ihr Künstlername: Sabina Classen. Die Musik helfe ihr auch für den Beruf als Therapeutin. „Das Schreien und das Wild-Sein beflügelt mich, es ist eine Form von Therapie.“