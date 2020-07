Ein Verletzter nach Auto-Salto in Geesthacht

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. Ein Verletzter und zwei Pkw mit Totalschaden sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwoch im Heuweg ereignet hat.

Autounfall in Geesthacht: Fahrer kam ins Krankenhaus

Ein Mann aus Geesthacht befuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Audi S6 TDI Avant den Heuweg Richtung Neuköllner Weg. Er übersah einen am rechten Rand geparkten Opel Corsa, streifte ihn und schob ihn auf den Bordstein. Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi und landete erst 20 Meter weiter auf dem gegenüberliegenden Gehweg auf dem Dach. Der Fahrer ist mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen. Der am Fahrbahnrand parkende Opel Corsa wurde ordentlich zerbeult. Passanten waren zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

