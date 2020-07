Zwangspause für die Niederdeutschen Volksbühne Geesthacht

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Geesthacht. Es waren nur wenige Tage bis zur Premiere des neuen Stückes am 21. März. Der Aufbau der Bühne im Kleinen Theater Schillerstraße stand unmittelbar bevor – dann kam Corona und damit das Aus für die Aufführung der Niederdeutschen Volksbühne Geesthacht, zumindest in diesem Jahr.

Enttäuschung bei den 39 Mitgliedern, aber auch bei den Zuschauern. „Es ist für alle furchtbar“, sagt Marianne Kurtz, die erste Vorsitzende des Vereins und blickt auf die Kulissen, die auf ihren Einsatz warten. „Käthe haalt de Koh van’t Ies“ heißt das Stück, dessen Aufführung um ein Jahr verschoben wurde. Und ob es dann im Frühjahr klappt? „Wir werden auf jeden Fall alles dafür vorbereiten, dass wir im März spielen können. Aber es müssen die Voraussetzungen dafür gegeben sein“, sagt sie. Nur die Hälfte der Zuschauer in den Saal lassen, sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und ob sich die vorwiegend älteren Zuschauer überhaupt unter den aktuellen Voraussetzungen wohlfühlen würden, bezweifelt die 68-Jährige. „Wir wollen es den Zuschauern bei uns gemütlich und angenehm gestalten. Mit Abstand und Maske ist das überhaupt nicht möglich!“

Seit Monaten steht der Probenbetrieb still. „Wir vermissen unsere Familie!“ sagt Norbert Kurtz. Denn genau das sei der Verein für seine Mitglieder. Die Atmosphäre untereinander sei harmonisch. Der Kontakt eng. Umso schlimmer die Zwangspause. Der Verein versucht, die Zeit zu nutzen und renoviert derzeit seine Räumlichkeiten an der Bergedorfer Straße, in denen alljährlich die „Schummerstünn“ das Theaterjahr ausklingen lässt.

Pause wird für die Renovierung des Probenraums genutzt

„Wir möchten einen Raum, der mehr nach Theater aussieht!“, erklärt Marianne Kurtz. Das heißt konkret: neue Wandfarbe, neuer Teppich, Einbau einer festen Bühne für die Proben, aber vor allem Abschied von dem praktischen, aber gesichtslosen Allerweltsmobiliar, mit dem der Raum bislang eingerichtet war. „Wir haben so viele tolle, alte Möbel im Fundus“, sagt die Theaterchefin – und sie hat recht. Flohmarktfans würden jubeln, wenn sie hier stöbern dürften: Plüschsofas, Recamieren, kunstvoll gedrechselte Holzstühle und Echtholztische soweit das Auge reicht. „Das muss hier ja nicht verstauben“, sagt sie und freut sich auf das neue Nostalgie-Ambiente, das der Raum bekommen wird.

„So traurig wir alle sind, so gut tut mir auch mal die Pause“, gibt Marianne Kurtz zu. „Und die Zeit für die Renovierung hätten wir sonst auch nicht gehabt“, ergänzt ihr Mann. Dennoch freuen sich beide gemeinsam mit der Truppe auf einen hoffentlich baldigen Start ihrer Aktivitäten. Aber in diesem Jahr, betonen sie, wird nichts mehr stattfinden.

Geesthachter Bürgerbühne macht ebenfalls eine Pause

Ebenso verfährt auch die Geesthachter Bürgerbühne, die zweite Amateurtheatergruppe der Elbstadt. Für die 17 Mitglieder des 2003 gegründeten Vereins ist ebenfalls Pause angesagt. Im Gegensatz zur Niederdeutschen Volksbühne, die zwei Stücke pro Jahr einübt und aufführt, präsentiert die Bürgerbühne stets nur eine Inszenierung im Herbst. „In diesem Jahr haben wir nicht mal mit den Proben beginnen können“, sagt Sabine Thieme, Gründerin der Truppe und erste Vorsitzende, enttäuscht.

Nicht ein Treffen habe seit dem Lockdown im März stattgefunden. „Skypen ist einfach kein Ersatz für ein persönliches Gespräch“, sagt sie. Insofern heißt es auch dort: Abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt und wann eine Aufführung unter „normalen“ Bedingungen wieder möglich sein wird.

Bürgerbühne probt und spielt im Oberstadttreff

Die Bürgerbühne probt und spielt im Oberstadttreff am Dialogweg. „Der Saal ist kleiner als im Kleinen Theater Schillerstraße und dadurch familiärer“, sagt die 59-Jährige. Das gefiele den Schauspielern und auch den Zuschauern. Aber der Saal, in dem rund 140 Personen Platz finden, müsste eben auch voll besetzt werden können. Nur halb und mit Abstand? Sabine Thieme schüttelt den Kopf, Nein, das sei keine Option. Und: Catering müsse wieder möglich sein. „Nur damit machen wir einen Gewinn“, betont sie. Mit dem Kartenverkauf allein sei es nicht getan. Und draufzahlen? „Es darf kein Zusatzgeschäft für uns sein!“ Zumal das Rahmenprogramm mit Musik und Ausschank zur guten Stimmung dazugehöre.

Die Premiere im September habe sie abgesagt. Ob im kommenden Februar gespielt wird? „Wir hoffen es. Aber mehr als Warten können auch wir derzeit nicht!“