Wirtschaftliche Vereinigung hat eine neue erste Vorsitzende

Lauenburg. Die Wirtschaftliche Vereinigung Lauenburg hat wieder einen kompletten Vorstand. Tina Fey, Rechtsanwältin der Kanzlei Meissner, Burian und Fey, ist zur ersten Vorsitzenden gewählt worden und wird sich in den kommenden Jahren aktiv für die Belange der Lauenburger Wirtschaft einsetzen. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit hier“, sagte sie. Der Posten war seit dem Rücktritt von Frank Hirsch aus persönlichen Gründen im September 2019 vakant.

Zweiter Vorsitzender wurde Karsten Legeler. Der Inhaber der Wohnunion Lauenburg löst Ralf Storjohann ab, der sich nach vielen Jahren des Engagements im Vorstand nicht wieder zur Wahl stellen wollte und künftig nur noch im Beirat tätig sein wird. Schriftführerin wurde Beate Welzel (Glaserei Welzel aus Basedow), Kassenwartin bleibt Andrea Lissek (Geschäftsführerin von WielisCom). Dazu kommen der neue zehnköpfige Beirat sowie zwei Kassenprüfer.

Politik und Verwaltung lehnen Wirtschaftsbeirat ab

Ralf Storjohann appellierte an den neuen Vorstand, sich künftig verstärkt in die Politik einzumischen und dafür häufiger an Sitzungen teilzunehmen. „Es wäre sinnvoll, wenn wir ebenso wie in Geesthacht einen Wirtschaftsbeirat hätten“, resümiert er. Aber die örtliche Politik und Verwaltung würden das vehement ablehnen.

„Bei uns kann sich jeder engagieren und einbringen“, entgegnete Bürgermeister Andreas Thiede. Dafür müsse man aber keinen Wirtschaftsbeirat bilden, was die Lauenburger Politik auch nicht möchte, weil „sonst vielleicht noch einige andere kommen und einen Beirat gründen wollen“. Und das sei dann nicht mehr umsetzbar. „Wirtschaft und Politik gehören zusammen“, betont Thiede. „Wir sprechen nicht immer die gleiche Sprache, aber wir haben das gleiche Ziel!“

Leichter Mitgliederrückgang um vier Prozent

In seinem Jahresbericht vermeldete Ralf Storjohann einen leichten Mitgliederrückgang um knapp vier Prozent. 92 Personen waren es Ende 2019. Neu bei sind: Svenja Grohe (Tupperware), Klaudia von Ma-lotke (2. Vorsitzende des Vereins Sternenkinder), Holger Meyer (Webdesigner) sowie den Fotografen Dirk Eisermann.

Mit Bedauern musste Storjohann bekannt geben, dass laut Vorstandsbeschluss in diesem Jahr in Lauenburg der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt. „Keiner weiß, wie die Situation am Ende des Jahres sein wird“, sagte er. Aber Schausteller und Buden müssten im Grunde schon längst gebucht sein, und kurzfristige Absagen seien für alle Beteiligten ein großes Ärgernis.

Weihnachtsmarkt 2019 macht große Verluste

Der Weihnachtsmarkt 2019 ist zwar wieder zu einem der schönsten im Norden gekürt worden, hat aber einen Verlust von rund 6000 Euro eingefahren. Als Grund gab Kassenwartin Andrea Lissek höhere Ausgaben für den Sicherheitsdienst, die Stromversorgung, Lichtdekorationen und Gema-Kosten an. Das gab auch den Ausschlag, dass rund 860 Euro mehr ausgegeben wurden als eingenommen. Der Kassenstand am Ende des vergangenen Jahres lag bei gut 39.000 Euro. Der Stammtisch wird weiterhin erstmal nicht stattfinden, die nächste Vorstandssitzung wird am 25. Juni in den Räumen der Kreissparkasse abgehalten.