Schleswig-Holstein weitet die Hilfe für Betriebe aus

Kiel. Viele Anträge sind gestellt und einige durch die Coronakrise gebeutelte kleine Unternehmen im Land haben das Geld bereits auf ihrem Konto. Solo-Selbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten können Hilfe Corona-Hilfsprogramm des Bundes beantragen. Gestaffelt nach der Anzahl der Mitarbeiter beträgt der Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, zwischen 9000 und 15.000 Euro. Das Nachsehen hatten bisher Unternehmen mit über zehn Mitarbeitern.

„Es hat sich gezeigt, dass viele Mittelständler nicht so leicht an Darlehen herankommen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz am Freitag nach der Kabinettssitzung. Zum Schließen der Förderlücke bei Unternehmen mit mehr als zehn und bis zu 50 Beschäftigten hat die Landesregierung deshalb ein Zuschussprogramm in Höhe von 150 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Betriebe, die in eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage geraten sind, können einen Zuschuss von bis 30.000 Euro beantragen, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Auch größere Betriebe müssen sich ein paar Tage gedulden

„Wir haben bereits beim Start des Soforthilfe-Programms für Kleinbetriebe gesagt, dass wir uns genau anschauen, wo wir noch Härten abfedern und Lücken schließen müssen“, sagt Buchholz. Zudem werde mit dem neuen Hilfsprogramm vermieden, dass schleswig-holsteinische Unternehmen Wettbewerbsnachteile gegenüber Firmen in Nachbarländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen haben.

Wie schon die die Selbstständigen und Kleinbetriebe werden sich jetzt auch die etwas größeren Betriebe ein paar Tage gedulden müssen, bis die Anträge auf die Zuschüsse gestellt werden können. „Wir werden einige Tage benötigen, um zusammen mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein parallel zum laufenden Bundesprogramm einen Antrags- und Abwicklungsmodus zu entwickeln. Ich hoffe, dass wir in der Woche nach Ostern die Antragsformulare online bereitstellen können“, stellt der Minister in Aussicht. Auf keinen Fall sollten Inhaber von Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern jetzt das Online-Formular für Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern benutzen. „Das würde die bereits gut angelaufenen Auszahlungen für Kleinbetriebe aus dem Soforthilfe-Bundesprogramm erheblich ausbremsen“, befürchtet Buchholz. Dies dürfe keineswegs passieren.

Knapp 33 Millionen Euro für Kunst- und Kulturschaffende

Neben der Wirtschaftshilfe hat das Kabinett gestern ein knapp 33 Millionen Euro umfassendes Hilfspaket für die Kunst- und Kulturschaffenden des Landes geschnürt. Damit sollen die massiven Einbußen durch Veranstaltungsabsagen, die vor allem Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen zurzeit zu verkraften hätten, abgemildert werden.