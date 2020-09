Stormarns neuer Polizeichef wird Freitag ins Amt eingeführt

Bad Oldesloe/Ratzeburg. Der neue Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Bernd Olbrich, wird Freitag, 4. September, von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack offiziell in sein Amt eingeführt. Der Leitende Polizeidirektor Bernd Olbrich leitet die Polizeidirektion kommissarisch bereits seit dem 1. Mai 2020. Er folgte auf Jürgen Funk, der im vergangenen Jahr als Leiter zur Polizeidirektion Kiel gewechselt war. Die PD Ratzeburg ist mit ihren etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg zuständig.

Der 54 Jahre alte Olbrich trat nach dem Abitur 1985 in die Landespolizei ein. Nach Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Altenholz war er in verschiedenen Funktionen der Bereitschaftspolizei in Eutin sowie in der damaligen Polizeiinspektion Lübeck tätig, dort unter anderem als Pressesprecher.

Stormarns neuer Polizeichef ist gebürtiger Lübecker

Nach dem Aufstieg in den Höheren Dienst 2001 war der gebürtige Lübecker zunächst wieder an der Fachhochschule in Altenholz und in seiner Heimatstadt tätig, bevor er bis 2015 den Bereich Prävention und Pressearbeit im Landespolizeiamt leitete. Anfang 2015 wurde Olbrich dann stellvertretender Leiter der Fachinspektion für Aus- und Fortbildung in Eutin. Seit Oktober 2016 arbeitete er als Leiter des Führungsstabes und stellvertretender Behördenleiter in Lübeck.