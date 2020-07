Schwerer Arbeitsunfall: Mann auf Hebebühne eingeklemmt

Glinde. Schwerer Unfall im Gewerbepark „Beim Zeugamt“ in Glinde: Die Polizei Reinbek, Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr mussten am Montag gegen 13.30 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. In einer Werkshalle auf einem Gelände Höhe der Straße Beim Zeugamt 8 hatte sich ein Arbeitsunfall ereignet. Ein sich auf einer Hebebühne befindender Mann war zwischen mehreren Dachsparren eingeklemmt worden.

Ein Sprecher der Polizei Reinbek sagte: „Der Mann war mit seinem Oberkörper zwischen Hebebühne und Dachsparren geraten.“ Nach etwa 15 Minuten hätten die neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glinde den Mann befreien können. „Die Kameraden haben eine zweite Hebebühne genutzt, um zum verunglückten Mann zu gelangen“, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Glinde. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Bergung sofort an die Rettungskräfte übergeben und noch vor Ort reanimiert. „Danach ist er in ein Krankenhaus gebracht worden“, so die Polizei Reinbek. Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes gibt es bisher keine neuen Informationen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um ein Fremdverschulden auszuschließen.