Schokolade im Wert von 870 Euro aus Discounter gestohlen

Oststeinbek. Da hatte wohl jemand richtigen Heißhunger: In Oststeinbek kam es am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr zu einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl. In einem Discounter in der Straße Im Hegen entwendeten bisher unbekannte Täter Süßwaren im Wert von rund 870 Euro. Dabei handelt es sich ausschließlich um Schokolade. Die Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, Sandra Kilian, sagte dazu: „Das ist eine erstaunliche Menge an Süßwaren, die da gestohlen wurde. Und trotzdem kann bisher keine Angaben zu Beobachtungen machen.“ Bisher ist unklar, wie solch eine Menge an Süßwaren unbemerkt aus dem Supermarkt verschwinden konnte. Die Polizei in Glinde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. „Vielleicht hat jemand auf dem Parkplatz des Supermarktes etwas Ungewöhnliches beobachtet“, so die Pressesprecherin.

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Kundenparkplatz aufgefallen, die größere Mengen an Süßwaren verstauten? Hinweise bitte unter 040/7109030. isa