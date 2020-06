Gasthof Schwarzenbeck: Nach 143 Jahren ist Schluss

Havighorst. Nicht allein Hochzeiten, Jubiläen, Weihnachtsfeiern, runde Geburtstage und auch Traueressen wurden hier in den vergangenen Jahren 143 Jahren gefeiert: Der Gasthof Schwarzenbeck ist eine Institution. Denn hier trafen sich auch die Politiker, als es noch überhaupt kein Rathaus gab, etwa um 1974 die Verbindung der beiden Gemeinden Oststeinbek und Havighorst zu beschnacken. Hier wurden Amtsgeschäfte geführt, 1908 der Männergesangsverein und 1907 die Raiffeisenbank gegründet, so mancher Vertrag beim Feierabendbier ausgehandelt. „Hier ist alles passiert“, fasst es Junior-Chef Bernd Schwarzenbeck zusammen. Der 40-Jährige und sein Bruder Sönke (43) hatten die Geschäfte 2008 in sechster Generation übernommen.

Historische Entscheidung der Familie: Der Gasthof bleibt geschlossen

Doch jetzt haben sie gemeinsam mit ihrem Vater Bernd (69) nach langer Diskussion wiederum einen historischen Entschluss gefasst: Es wird nicht wieder geöffnet. Die Entscheidung haben sie sich nicht leicht gemacht. „Corona war dabei nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, sagt Jörn Schwarzenbeck über die Gründe die zu dieser Entscheidung geführt haben. Bis heute sei nicht abzusehen, ab wann Familien- und auch Vereinsfeiern überhaupt wieder möglich sein werden. Für Bernd Schwarzenbeck steht jedoch fest: „Diesen Verlust können wir in diesem Jahr gar nicht mehr aufholen.“

Denn der Event-Bereich habe den Hauptumsatz des Traditionsbetriebs ausgemacht, von dem Bernd Schwarzenbeck noch vor vier Jahren sagte: „Der Gasthof war und ist ein Familienbetrieb, er ernährt drei Familien und das in sechster Generation.“ Damals war Corona noch in weiter Ferne. Hinzu kommt noch die Personalsituation, vor allem in der Küche. Pensionierungen standen an, und es war unklar, wie sie aufgefangen werden könnten.

„Familie kommt bei Gastro-Unternehmern viel zu kurz“

Aber auch persönliche Gründe kamen hinzu. Sönke Schwarzenbeck, der seit mehr als 20 Jahren die Küche verantwortet, hat die coronabedingt freie Zeit genutzt, auch einmal in andere Berufszweige hineinzuschnuppern: „Viele meiner Freunde sind selbstständig und sie wissen, dass ich anpacken kann“, erzählt er. Viele würden ihn fragen, ob er im Urlaub war. „Das liegt wohl daran, dass man im Neonlicht der Küche nicht so leicht bräunt“, stellt er fest. Den heißen Herd und das wenige Tageslicht in der Küche hat der 43-Jährige nicht vermisst. „Ich nehme die Krise als Chance, nochmal etwas ganz anderes zu machen – wer mich kennt, weiß, dass Koch nie mein Traumberuf war.“ In welche Richtung er beruflich genau gehen will, steht noch nicht fest. Besonders interessant findet er metallverarbeitende Tätigkeiten.

Auch sein Bruder Jörn sagt: „Wir hatten durch die Corona-Krise sehr viel Zeit zum Nachdenken, die wir sonst im Tagesgeschäft einfach niemals hatten. Für mich persönlich mit zwei kleinen Kindern ist das auch eine Entscheidung für die Familie, die bei Gastro-Unternehmern immer viel zu kurz kommt.“

Bis zu 140 Gäste konnten bewirtet werden

Seniorchef Bernd Schwarzenbeck hatte ohnehin angekündigt, sich mehr und mehr aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Die Entscheidung hat er jedoch jetzt gemeinsam mit seinen Söhnen getroffen: „Ich habe diesen Job jetzt 50 Jahre gemacht und ich weiß, was er für das Familienleben bedeutet.“

Gemeinsam mit seiner Frau Dörte hat er den Gasthof immer weiter umgebaut: Im einstigen Kuhstall fanden zuletzt Gäste Platz, 1970 kam die Kegelbahn dazu, 1996 wurde der große Saal um 30 Plätze erweitert. Bis zu 140 Gäste konnten die Schwarzenbeck bewirten. „Vor meiner Zeit war das Gasthaus nur das zweite Standbein neben der Landwirtschaft“, erinnerte sich Bernd Schwarzenbeck zum 140. Bestehen seines Betriebes. Für die Familie steht fest, dass sie das Haus weder verkaufen noch abreißen lassen wollen. Dort sei alles möglich von Gastronomie bis zu Büros für ein junges Start-up-Unternehmen.

Spezialität des Hauses: nicht nur Bratkartoffeln, sondern auch Party

In den 50 Jahren ist aber auch der bürokratische Anteil an der Arbeit enorm gewachsen. „Obwohl uns doch schon vor Jahrzehnten von Bürokratieabbau versprochen wurde“, moniert Bernd Schwarzenbeck. Nicht allein die Auflagen gegen die Ansteckungsgefahr von Covid-19, machten es den Gastronomen schwer. „Zuletzt mussten wir jeden Abend nicht nur unsere Einnahmen addieren, sondern genau zählen, wie viele Scheine und Münzen wir wovon hatten. Was für ein Unsinn!“, berichtet Bernd Schwarzenbeck. Dies sei nicht gerade motivierend. „Zuletzt haben wir ein teures Kassensystem angeschafft, das nur dem Finanzamt hilft, aber nicht uns“, sagt der Seniorchef. „Da machen wir nicht mehr mit.“ Bernd Schwarzenbeck überlegt nun, sich vielleicht mehr im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband zu engagieren. Vor allem aber möchte er mehr Zeit für Touren mit seinem Wohnmobil aufwenden.

150 Kilogramm Kartoffeln wurden in den besten Zeiten in der Küche der Gaststätte pro Woche verarbeitet. Schälen und Pellen war Aufgabe der Frauen: Dörte Schwarzenbeck, Sönkes Ehefrau Mirsada Schwarzenbeck und manchmal sprang sogar noch die Tante mit ein. Doch nicht nur für die köstlichen Bratkartoffeln, auch für Roastbeef, Sauerfleisch, Grünkohl, Pfeffersuppe, Zimteis und natürlich das Moravia Pils war der Gasthof bekannt. Die Familie bedauert es, dass eine Abschiedsparty in Zeiten von Corona nicht drin ist. Schließlich eilte Bernd Schwarzenbeck der Ruf voraus, dass er sich auf das Organisieren von Feiern versteht.