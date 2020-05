Gute Aussichten am Tannenweg

Glinde. „Der Betriebsübergang ist im vollen Lauf, Anfang Juni gehen die Informationsschreiben an die Mitarbeiter heraus“, erklärt Glindes Ordnungsamtsleiter Bernd Mahns. Wie berichtet, übernimmt Glinde zum 1. August die Awo-Kita an der Grundschule Tannenweg. Der Hort wird dann zur Außenstelle des Hort Löwenzahn am Schulstandort Wiesenfeld. Glinde will dann ein einheitliches Konzept für die Hortbetreuung der Grundschulstandorte Tannenweg und Wiesenfeld fahren. Sechs Stellen sind dafür ausgeschrieben. Die Stadt ist zuversichtlich, diese zeitnah besetzen zu können, erklärt Bernd Mahns.

„Es sind schon Bewerbungen eingetroffen“, sagt Henning Fillies, der den Hort Löwenzahn leitet, und nach dem Betriebsübergang beide Hort-Standorte koordinieren wird. „Wir haben eine gute Zeit erwischt: Viele sind mit ihrer Ausbildung fertig und gerade auf der Suche. Am 3. Juni haben wir die ersten Gespräche“, sagt Fillies. Zudem hatte die Stadt gehofft, einige der Awo-Mitarbeiter übernehmen zu können. Tatsächlich hätten sich zwei Erzieher vor einigen Wochen auf freie Stellen am Standort Wiesenfeld beworben.

Nur noch wenige Mitarbeiter in Awo-Kita

Wie berichtet, hatten einige der ursprünglich 18 Awo-Mitarbeiter aus Unsicherheit durch den Betriebsübergang ihre Jobs gekündigt. Mittlerweile sind nur noch wenige Erzieher sowie Küchenkräfte im Awo-Hort angestellt, erklärt Mahns. Die Leiterin der Awo-Kita Tannenweg Dorit Hübner möchte sich nicht dazu äußern, mit wie vielen Angestellten sie ihren Betrieb derzeit fortführt. Ob diese Mitarbeiter den Betriebsübergang mitmachen, wird sich zeigen.

Im März stellte die Stadt den Eltern nach den Kündigungen bei der Awo einen Notfallplan vor. Der Betreiber am Tannenweg hatte angekündigt, die Hortgruppen der Dritt- und Viertklässler wegen fehlenden Personals aufzulösen. Die werden nun durch Mitarbeiter der Stadt betreut. Die Awo kümmert sich weiterhin um Erst- und Zweitklässler.

Kosten für die Eltern noch unklar

Für den Neustart im August hatte die Stadt eigentlich ein reines Hort-Konzept vorgesehen, das an das gut laufende Konzept am Standort Wiesenfeld angelegt ist. „Der Kreis legt uns Steine in den Weg. Deshalb können wir unser Konzept nicht so zeitnah umsetzen“, erklärt Mahns. Der Kreis begründet das durch eine Doppelnutzung der Räume und eine Vermischung zwischen Schul- und Hortbetreuung, erklärt Sonja Junghans, Sachgebietsleiterin für Soziales, Kinder, Jugend und Senioren im Rathaus. Mahns: „Es ist aber nicht so, dass die Kinder von morgens bis abends in den Schulräumen sitzen.“ Auch Henning Fillies erklärt, das Hort-Konzept sei gut durchgeplant: „Jede Gruppe hat ihren eigenen Raum.“ Zudem nutzen die Kinder die Fachräume und werden auch Sport in den Hallen machen.

Vorerst bietet die Stadt also weiterhin sowohl Hort- als auch Offene Ganztags (OGTS)-Gruppen an. Insgesamt sind es an beiden Standorten vom 1. August an zwölf Hort- und 14 OGTS-Gruppen. Am Tannenweg wird es auch eine Betreute Grundschul-Gruppe geben. Die Stadt bietet eine Betreuung bis 15 Uhr, bis 16.30 Uhr und bis 17.30 Uhr an. Zuvor endeten die Gruppen am Tannenweg um 17 Uhr. „Was die Kosten angeht, können wir noch nichts sagen“, sagt Junghans. Durch die Kitareform sei finanziell noch einiges unklar. Klar ist jedoch, dass Ermäßigungen für die Kinderbetreuung vom 1. August an nur noch über den Kreis gestellt werden können, informiert Junghans.

Hausaufgabenbetreuung soll es weiterhin in neuer Form geben

Die Stadt will die Hortgruppen bis 2022 noch erweitern. Dann wird auch die Mensa am Tannenweg fertig sein und die Kinder erhalten jeden Tag frisches Essen, erklärt Mahns. Bis dahin wird hier mit einem Caterer gearbeitet. Um das Hort-Angebot zu erweitern, muss jedoch erst der Streit mit dem Kreis beigelegt werden, der ein reines Hortkonzept abgelehnt hatte. „Wir haben bereits Widerspruch eingelegt“, so Mahns. Und Henning Fillies erklärt: „Für Eltern ist es schwierig zu entscheiden, wo sie ihr Kind anmelden.“ OGTS und Hort würden sich sehr ähneln. Deshalb hält er ein einheitliches Konzept, nur mit Hortgruppen, für sinnvoll.

In Sachen Hausaufgabenbetreuung stellt die Leiterin der Grundschule Tannenweg für den Sozialausschuss am 2. Juni einen Antrag. Die Betreuung durch die Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit sowie Ehrenamtliche wird es am Tannenweg so nicht weiter geben. Mahns: „Wir sind in Gesprächen und arbeiten an einer Lösung für den Hortbereich.“ Sonja Junghans erklärt, dass das neue Angebot sich auf beide Standorte bezieht. Die Kinder am Wiesenfeld sollen nicht benachteiligt werden. Die Stadt kann sich auch vorstellen, die Ehrenamtlichen hier zu involvieren.