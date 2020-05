Hotline zum Thema Überschuldung von Familien

Glinde. „Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Zukunftsperspektiven von Kindern aus armutsbelasteten Haushalten schwieriger sind“, erklärt Monique Hoenig von der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Gemeinschaftszentrums Sönke-Nissen-Park-Stiftung. Sie weist deshalb auf die bundesweite Aktionswoche „Chancenlose Kinder? – Gutes Aufwachsen trotz Überschuldung“ der Arbeitsgemeinschafts Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) hin. In Glinde wird es am Donnerstag zu diesem Thema eine Sprechstunde geben. Neben den Familien hat die Schuldnerberatung auch die Senioren im Blick: Von 2018 auf 2019 ist die Zahl der Hilfesuchenden über 60 Jahren merklich gestiegen. „Für diese Generation ist das Thema mit sehr viel Scham verbunden, aber es kann jeden treffen“, erklärt Hoenig.

Schuldenprobleme in Familien ergeben sich oft durch den Wegfall eines zweiten Einkommens, durch Arbeitslosigkeit oder durch Trennungen. Urlaube, Klassenfahrten, ein neuer Laptop für die Schule – all diese Anschaffungen werden zu einer Belastung für Eltern. „Viele wissen nicht, dass sie Unterstützung in Anspruch nehmen können“, so Hoenig. Über das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erhalten Familien etwa Zuschüsse für Ausfahrten oder Lernmaterial. Die Schuldnerberatung hilft bei der Antragstellung. Aktuell interessant: Sofern nicht durch die Schule zur Verfügung gestellt, ist es möglich, finanzielle Unterstützung beim Kauf von Laptops oder Druckern zu erhalten. Das ist wichtig, da Schüler, die zu Hause nicht entsprechend ausgestattet sind, womöglich abgehängt werden, sagt Hoenig.

Schuldnerberater sehen Trend zur Altersarmut

In Glinde werden derzeit insgesamt 71 Personen beraten, 2019 kamen 38 Ratsuchende hinzu. Von 2018 auf 2019 verzeichnete die Schuldnerberatung für den gesamten Bereich Stormarn-Süd 68 neue Klienten. 60 Prozent davon verfügen über ein Nettoeinkommen von 1500 Euro und weniger. Knapp 34 Prozent der neuen Klienten 2019 hatten Familie mit Kinder, darunter gut 11 Prozent Alleinerziehende.

Was die Altersstruktur angeht, waren im Süden Stormarns 19,1 Prozent der neu aufgenommen Klienten über 60 Jahre alt (2018: 6,7 Prozent). „Unter den Altersgruppen erkennen wir hier die größte Steigerung. Die Altersarmut kommt immer mehr auf uns zu“, erklärt Hoenig. In der Regel handele es sich um alleinlebende Senioren. Nach dem Einkommenswegfall falle es vielen schwer, laufende Kosten zu decken. Vor allem, wenn die Rentner durch eine Krankheit nicht in der Lage sind, einem Nebenjob nachzugehen. Junge Erwachsene würden im Gegensatz dazu oft durch Finanzierungskäufe den Überblick verlieren. Doch die Schuldnerberatung hilft: „Der größte Teil unserer Ratsuchenden ist nach der Entschuldung auch dauerhaft schuldenfrei“, sagt Hoenig.

Hotline am 28. Mai

Zum Thema „Überschuldung in Familien mit Kindern“ richten die Glinder Beraterinnen für Donnerstag, 28. Mai, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr eine Telefonhotline (040/71 00 04 -22; -23 und -24) ein. Unabhängig davon bietet die Schuldnerberatung Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche an. Unter dem Motto „Endlich erwachsen – was kostet die Welt?“ informierten die Beraterinnen in Schulen und anderen Einrichtungen. „Wir wünschen uns, dass das mehr in Anspruch genommen wird“, sagt Hoenig. „Durch das Feedback der Schüler stellen wir fest, dass es sinnvoll ist. Sie sagen zu uns, sie lernen etwas fürs Leben.“