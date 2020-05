vhs@home: Bildung per Livestream

Glinde. Zu Hause sitzen, fernsehen und Kreuzworträtsel lösen ist kein Programm, das einen Menschen fit und geistig rege erhalten kann. Umso mehr vermissen viele Glinder ihre Volkshochschule. Das wissen VHS-Leiterin Dr. Marlies Lehmann und ihr Team. Da jedoch nicht abzusehen ist, wann sie ihre Hörer wieder persönlich treffen können, kommen sie nun per Internet ins Haus. „vhs@home“ heißt das Projekt, das gerade begonnen hat.

Da sich alle mit der neuen Art zu unterrichten, erst einmal vertraut machen müssen, steigen die Dozenten mit ihren Kursen nun schrittweise ein. Zunächst gibt es Sport. Immerhin 14 Teilnehmer haben sich eingeloggt, um mit Kirsten Schönberg Wirbelsäulengymnastik zu betreiben. Ganz allein steht die Dozentin im großen Festsaal im Bürgerhaus, macht die Übungen vor und erklärt sie dabei im Livestream.

Sport zu Hause für 20 Euro im Monat

Zur selben Zeit steht Petra Wittmann im Bewegungsraum der Volkshochschule vor der Kamera. Fasziengymnastik steht bei ihr auf dem Programm. Einigen Teilnehmern hat sie zuvor noch erklärt, wie sie für Ton und Bild auf den heimischen Computern sorgen können. Die Technik funktioniert, doch die Dozentinnen sind nicht völlig begeistert. „Es ist doch besser, wenn man die Teilnehmer direkt vor sich hat und Bewegungen korrigieren kann“, stellt Petra Wittmann fest. Dennoch ist sie froh, wieder mit den Unterricht beginnen zu können. Alle Kursusteilnehmer können einen kostenlosen Probetag nutzen. Anschließend beträgt die Gebühr 20 Euro im Monat.

Deutsch per Video – eine Herausforderung

Kontakt zu halten, war bei den Deutschkursen für Migranten zunächst das Wichtigste. So hat Carina Kinski von der VHS-Leitung alle 68 Teilnehmer angerufen und informiert. Dozent Didi Wöhrmann hat zuerst auf dem Marktplatz Arbeitsbögen verteilt und später wieder eingesammelt. Inzwischen hat er Aufgaben ins Internet gestellt. Regelrechten Unterricht per Internet hat er bisher nicht gegeben. Der könnte für die Flüchtlinge ohne WLAN auch unbezahlbar sein, erklärt Wöhrmann. WLAN gehört bisher nicht zur Ausstattung in den Flüchtlingsunterkünften. Dennoch will er versuchen, Videokonferenzen anzubieten. „Es ist eine Herausforderung und anstrengender als ich dachte“, hat er bereits bei Nachhilfeunterricht herausgefunden. Welche Dozenten sich dieser Herausforderung stellen wollen, wird noch erkundet. „Das ist nicht für alle das Richtige“, hat Dr. Marlies Lehmann bereits erfahren. „Denn nicht jeder fühlt sich vor einer Kamera wohl, während er in einen leeren Raum hineinredet.“

Warum wird Sport der Bildung vorgezogen?

Denkbar sei eine Mischung: Lehrgänge, mit einigen Präsenzteilnehmern während die übrigen per Video dabei sind. Bei voll besetzten Kursen könnten die Abstände ohnehin nicht eingehalten werden. Wenn es nur die Hälfte der Teilnehmer wäre, ließe sich der Unterricht nicht finanzieren.

Die VHS-Leiterin hofft, dass auch sie die Kurse bald wieder öffnen darf. „Dass Bildung hinter Profifußball zurückgefallen ist, das tut mir weh“, sagt sie. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Möglichkeiten zur Förderung der Erwachsenenbildung in gleichem Maße gestattet werden.“ Doch noch bleiben öffentliche Räume geschlossen und Extrageld gibt es auch nicht. So bleibt nur das Internet. Weitere Informationen über vhs@home gibt es unter Telefon 040/71 40 44 95 und per E-Mail unter vhs@vhs-glinde.de. Geöffnet ist montags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags 15 bis 18 Uhr.