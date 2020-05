Schlange im Terrarium am Feld ausgesetzt

Oststeinbek. Die Glaskiste stand schon einige Tage in der Feldmark an der Stormarnstraße. Offenbar hatten schon einige Autofahrer den glänzenden Kasten dort seit drei Tagen stehen sehen. Doch niemand hatte ein Lebewesen darin vermutet. Aber am Montag gegen 17 Uhr schaute eine Spaziergängerin, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, etwa genauer hin – und erschauerte, als sich in dem defekten Terrarium etwas bewegte: Die kleine Schlange darin bewegte sich. Sie war echt! Die Oststeinbekerin alarmierte die Freiwillige Feuerwehr.

Als die von einem Terrarium hörte, schickte sie erst einmal zwei Freiwillige, um die Lage zu sichten. Gemeindewehrführer Carsten Steffens klebte beherzt die zerborstenen Scheiben mit einem Klebeband, setzte eine lose Scheibe wieder ein und dann wurde der gläserne Kasten aufgeladen und zur Feuerwehrwache gebracht. Die Retter ließen zuerst Wasser in das Terrarium fließen: Darauf hatte das Reptil offenbar nur gewartet: Die etwa 50 Zentimeter lange, helle Schlange leckte die Flüssigkeit auf.

Die Schlange ist völlig harmlos

Der in der Zwischenzeit verständigte Hamburger Tierschutzverein schickte einen Experten, der das Reptil begutachtete und als junge Strumpfbandnatter identifizierte. Sie könne sowohl im Wasser als auch an Land leben und sei völlig harmlos. Jetzt sitzt die Schlange wieder in einem Terrarium und wartet auf einen neuen Eigentümer, der sich mit Reptilien auskenne. „Wir haben viele Tierrettungseinsätze“, stellt Feuerwehrsprecher Christian Höft fest. „Allerdings sind dies zu 90 Prozent Vögel, Reptilien sind die absolute Ausnahme.“