Stadtbücherei Glinde: Lesen unter strengen Auflagen

Glinde. Heute geht es wieder los: Mit großer Freude teilt die Stadtbücherei mit, dass sie ab heute 9.30 Uhr wieder öffnen darf. „Wir freuen uns schon sehr“, sagt Bibliotheksleiterin Anja Kairies. Sie war bis auf drei Tage im Homeoffice die ganze Zeit im Job. „Das war manchmal schon etwas unheimlich – so ohne Besucher“, erzählt sie. 2019 gab es immerhin 48.272 Besuche in der Bücherei. Nun waren ihre Kolleginnen abwechselnd eine Woche freigestellt worden. „Aber hier hatten wir gut zu tun“, sagt sie. Seit dem 13. März haben sie und ihre Kolleginnen 276 neue Medien eingearbeitet.

Vor allem in den vergangenen Tagen hatte das Team viel Arbeit: „Denn wir haben alles für die Wiedereröffnung vorbereitet“, berichtet Anja Kairies. Gestern Nachmittag gab es die letzte Dienstbesprechung. Denn die Bücherei darf nur unter strengen Auflagen öffnen. So sind momentan nur Rückgaben und Ausleihen möglich. Daher gibt es jetzt am Tresen statt vier nur noch zwei Arbeitsplätze, an denen die Mitarbeiterinnen bleiben müssen. Sie dürfen die Leser nicht zu den Regalen mit rund 20200 Medien begleiten.

Bibliothek ist zurzeit nur Durchgangsstation

Der Zutritt ist derzeit noch auf Inhaber eines Leseausweises beschränkt. Und jeder, der die Bibliothek betritt, muss sich am Eingang mit seinen Daten registrieren. Dies kann mit Wartezeiten im Foyer des Bürgerhauses verbunden sein. Dort können sich die Besucher schon einmal die Hände desinfizieren. Außerdem sollten sie – wie die Bücherei-Mitarbeiterinnen auch – eine Alltagsmaske tragen.

„Es tut uns in der Bücherei-Herz-Seele weh, aber auch mit der Bibliothek als Treffpunkt ist es leider erst einmal vorbei“, bedauert Anja Kairies. Nur fünf Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Stadtbibliothek aufhalten und zwar höchstens 15 Minuten lang – aus einem Haushalt maximal zwei Personen. Die Leseplätze und Internet-Terminals sind momentan alle gesperrt. „Das heißt leider auch, dass Lesen und Vorlesen in der Bücherei aktuell noch nicht erlaubt ist“, erklärt die Bibliothekarin. Um den Überblick zu behalten, erhält jeder Besucher einen Mediensammelkorb.

Aktuell von Säumnisgebühren befreit

Sie erinnert daran, dass das Büchereiteam die Leihfrist für alle ausgeliehenen Medien bis 15. Mai verlängert hat. Auch abgelaufene Leserausweise hat die Büchereizentrale Schleswig-Holstein automatisch bis 25. Mai verlängert. Deshalb muss niemand gleich am ersten Öffnungstag kommen. „Durch die Schließung fallen keine Säumnisgebühren an“, verspricht sie.

Die Büchereileiterin und ihre Mitarbeiterin Rika Tietjen haben ein Einbahnstraßensystem durch die Regale ausgetüftelt. Wenn die Nutzer den aufgeklebten Pfeilen auf dem Boden folgen, sollten sie automatisch die nötigen Sicherheitsabstände wahren.

Reduzierte Öffnungszeiten

„Wir müssen selbst erst einmal Erfahrungen sammeln, bis sich die neuen Abläufe alle einspielen“, sagt Anja Kairies. „Es wird viele Fragen geben , doch es wird sich vieles klären. Aber wir sind froh, dass wir die Leserinnen und Leser überhaupt wieder begrüßen und sie sich mit Lesestoff eindecken dürfen.“

In dieser Woche öffnet die Stadtbücherei heute von 9.30 bis 13 Uhr, sowie von 14 bis 18 Uhr, die gleichen Zeiten gelten für den morgigen Donnerstag. Am Maifeiertag, dem Freitag ist geschlossen und am Sonnabend, 2. Mai, ist das Bibliotheksteam von 9.30 bis 13 Uhr für die Lesefans da. Ab 4. Mai gelten reduzierte Öffnungszeiten: Dann wird zusätzlich Mittwochnachmittag, Donnerstagvormittag und am Sonnabend geschlossen sein. Für 15. Mai werden neue Regelungen erwartet.

Die Bibliotheken in Hamburg und Barsbüttel haben bereits wieder geöffnet, die Stadtbibliothek Reinbek legt am Montag, 4. Mai, wieder los.