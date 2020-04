Chaos auf dem Weg zum Recyclinghof

Reinbek. Die Lage an der Glinder Straße vor dem Recyclinghof der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) spitzt sich zu: Am Sonnabend protestierten einige Anwohner gegen die Staus vor ihrer Haustür, indem sie ihre Autos auf der Straße parkten.

„Die üblichen Probleme wurden am Sonnabend leider noch gesteigert, obwohl es weniger AWSH-Kunden waren als sonst, die auf unserer Straße warteten“, so Anwohner Wolfgang Schmidt. „Vermutlich wegen der extremen Wartezeit verhielten sich viele Fahrer skrupellos. Jede Lücke wurde zugestellt.“

In Nebenstraßen „zwischenparken“

Die Anwohner mussten ihre Autos teilweise in den Nebenstraßen „zwischenparken“, weil sie sonst ihre Grundstücke nicht mehr erreicht hätten. Auf die Bitte, ihre Motoren abzuschalten, hätten die meisten pampig bis unverschämt geantwortet. Viele der Kunden würden die Autos der Wartenden nicht von den Parkenden unterscheiden und ziehen links an der Warteschlange vorbei, bis ihnen in der Sackgasse die abfahrenden Autos entgegenkämen. „Am Sonnabend wäre auf der Rückfahrt fast ein Fahrzeug im Graben gelandet“, berichtet Schmidt. Auch Anwohner Lars Kaiser, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, warnt davor, dass es bei den Staus Probleme mit der Anfahrt von Rettungsfahrzeugen geben könnte.

An den Bürgermeister gewendet

Wie berichtet, haben sich die Anwohner in einem Schreiben jetzt an Bürgermeister Björn Warmer gewendet. Denn sie treibt die Sorge um, dass ihre missliche Lage in Vergessenheit gerät.

Fast hätte es eine politische Lösung für das Problem vor ihrer Haustür gegeben. Konkret hatte sich das Entsorgungsunternehmen um ein Grundstück nahe der Carl-Zeiss-Straße im Gewerbegebiet bemüht. Dem Verkauf der „Alten Gärtnerei“, wo früher die Stadtgärtnerei ihren Sitz hatte, hätte die Politik zustimmen müssen. Dies scheiterte an einer Stimme. Laut Bauamt wurde das Gelände als schützenswerte Fläche und Biotop eingestuft.

Doch der Bürgervorsteher Christoph Kölsch (CDU), hatte das Schreiben der Anwohner gestern Abend noch nicht erhalten, versicherte aber am Telefon: „Wir konnten zwar mit unserem gemeinsamen Vorschlag mit der SPD nicht überzeugen, aber wir haben das Thema Standortwechsel auf dem Zettel.“

Durch die Pandemie sei die politische Arbeit derzeit etwas ausgebremst, doch er bereite einen Ältestenrat per Videokonferenz vor und das Thema Recyclinghof stehe zumindest für die CDU „recht weit oben“.