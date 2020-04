Familienvater bei Feuer in Glinde schwer verletzt

Glinde. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Avenue St. Sebastien in Glinde ist ein Mann schwer verletzt worden. In der Erdgeschosswohnung war die Küche in Brand geraten. Vermutlich kam es beim Kochen dazu.

Das Feuer brach am Ostersonntag gegen 14 Uhr aus. Als die Retter eintrafen, drang aus einem Fenster der Wohnung Rauch, in der Küche waren Flammen zu sehen. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hatte den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Frau führte die Bewohner – den 40-Jährigen mit seiner Partnerin und drei Kleinkinder – ins Freie.

Ihre Kollegen löschten die Flammen in der Küche unter Atemschutz und machten das Haus per Druckbelüftung rauchfrei. Die Retter schmissen einen Topf, die Dunstabzugshaube und Teile vom Hängeschrank aus dem Fenster. Mobiliar, Wände sowie Decke wurden stark beschädigt und sind geschwärzt. Die Wohnung ist derzeit nicht nutzbar.

Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen. Er wurde längere Zeit im Rettungswagen behandelt, bekam unter anderem Sauerstoff. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach St. Georg gebracht. Seine Partnerin sowie die drei Kinder blieben unverletzt, sie wurden zunächst von der Feuerwehr betreut.

Die Avenue St. Sebastien war während des Einsatzes gesperrt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.